Российские военные продолжают мародерить на Курщине перед отступлением: разграбили магазин в Коренево. Видео

Жители русской Курской области жалуются на своих военных, солдат оккупационной русской армии. Именно русские военные мародерствуют в магазинах и домах. И как это происходило в Украине, уже вывозят награбленное машинами.

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Ранее, конечно, подобные действия в РФ списывались на украинских защитников. Однако российский журналист Майкл Наки показал видео, где именно российские солдаты грабят магазины.

"Вояка ВС РФ решил ограбить магазин в Коренево и не учел, что камеры еще работали. Хотя пока это третий зафиксированный на видео случай мародерства российских солдат в Курской области, местные говорят, что это регулярная практика", – утверждает Наки.

На видео ниже магазин "Капитоша" у парка "1 мая".

"Казалось бы, главной угрозой для жителей Курской области должны стать наступающие войска ВСУ (в конце концов это вражеская армия). Также опасность должна представлять российская авиация, которая бомбит все без разбора. Но нет. Больше всего жители Курской области жалуются на российских солдат. Причем даже там, куда украинские военные еще не дошли", – утверждает Наки.

За распространение такого видео на российского журналиста могут возбудить уголовное дело. Но это не будет первое дело Наки. В отношении бывшего журналиста из "Эха Москвы" возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации армии России еще в марте 2022 года. А в прошлом году суд Москвы заочно приговорил Майкла Наки к 11 годам лишения свободы "за распространение фейков о вооруженных силах России".

Как сообщал OBOZ.UA еще неделю назад, враг вернул контроль над Коренево, которое было взято под контроль ВСУ еще в самом начале операции в Курской области. В свою очередь, ВСУ продвинулись северо-западнее Суджи. Россияне были вынуждены отступить, чтобы избежать окружения.

С тех пор бои за контроль над Коренево продолжаются. По последним данным, украинские войска продвинулись на полях юго-восточнее Дуровки и вдоль дороги 38К-030 юго-восточнее самого Коренево. Российские войска отошли с позиций в Малой Локне.

Если верить картам ISW, поселок не контролируют ни русские, ни украинцы. Однако в ВСУ неофициально сообщают, что бои в Коренево ведутся не с целью захвата территории, а для того, чтобы не дать закрепиться там россиянам.

В ISW считают, что украинским силам в Курской области противостоят армейский корпус Ленинградского военного округа, 11-я воздушно-десантная бригада, 56-й полк НДС и чеченское подразделение спецназначения "Ахмат". Также вблизи Суджи, как сообщается, действуют подразделения российской "Дикой дивизии Донбасса", ранее известной как батальон "Пятнашка".

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