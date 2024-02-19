"Все выходные проводились совещания": Юсов рассказал, что задумали в Кремле после ликвидации Навального

17-18 февраля в российской столице Москве политическое руководство страны-агрессора проводило совещания, связанные с гибелью за решеткой оппозиционера Алексея Навального. В России обсуждали методы продолжения зачистки влиятельных лиц в кругу оппозиции.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов на своей странице в Facebook. По его данным, после убийства Навального все выходные проводились совещания в администрации российского диктатора Владимира Путина и в спецслужбах РФ. Они касались дальнейших действий.

В государствах Запада многие воспринимали Навального как одну из центральных фигур оппозиции к кремлевскому режиму. Теперь, перед новыми президентскими выборами, российский режим "ищет способы противодействия тем политическим фигурам, которые вскрывают нелегитимность и ничтожность переназначения кремлевского диктатора".

"В частности, активно обсуждается деятельность Михаила Ходорковского, который продолжает олицетворять заметный политический и медийный ресурс, критический к российским властям военных преступников", – заявил Юсов. Он не сделал уточнений касательно того, как украинская разведка получила соответствующую информацию.

Юсов добавил, что в РФ обсуждают возможные методы в отношении оппозиционеров и другие "активные мероприятия" за границей.

Как писал OBOZ.UA, у российского оппозиционера Алексея Навального, погибшего в исправительной колонии 16 февраля, якобы был шанс стать участником обмена между РФ и ФРГ. По данным Bild, его могли обменять на Вадима Красикова – кремлевского агента, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

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