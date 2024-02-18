Незадолго до смерти Навального обсуждался его обмен – Bild

У российского оппозиционера Алексея Навального, погибшего в исправительной колонии 16 февраля, якобы был шанс стать участником обмена между РФ и ФРГ. Его могли обменять на Вадима Красикова – кремлевского агента, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Переговоры об этом с участием Москвы, Берлина и Вашингтона якобы велись незадолго до смерти Навального. Об этом со ссылкой на источники заявило немецкое издание Bild.

"Алексей Навальный должен был вот-вот выйти на свободу", – написал обозреватель Bild Филипп Пятов.

Красиков застрелил Хангошвили в центре Берлина на территории парка Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. Россиянин убил свою жертву из пистолета Glock двумя выстрелами в голову. Преступника задержали в тот же день.

Напомним, что о смерти заключенного в исправительной колонии № 3 "Полярный волк" в поселке Харп (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ) стало известно утром 16 февраля. В РФ утверждают, что политику стало плохо после прогулки, он почти сразу потерял сознание. Медики якобы проводили реанимацию, которая не дала результата.

Навального задержали в московском аэропорту "Шереметьево" 17 января 2021 года. После этого он получил три тюремных приговора: на 2 года и 8 месяцев, 9 лет и 19 лет.

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на утро 18 февраля в России задержали минимум 401 человека, вышедших на акции памяти убитого оппозиционера Алексея Навального. Люди создавали стихийные мемориалы с фотографиями политика и несли цветы. Задержания проходили на акциях в 36 городах.

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