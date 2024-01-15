Все по плану? В Краснодарском крае России за день упали две ракеты 'Калибр'. Видео

В субботу, 13 января, на территории Краснодарского края России упало две крылатые ракеты "Калибр". В тот день оккупационные войска атаковали Украину, направив около 40 средств поражения.

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О том, что РФ поразили собственные ракеты, официальные власти страны-агрессора не признали. Но это утверждают российские военные эксперты, а местные жители показали видеодоказательства.

"Прямо ракета… Еще дымится" – так прокомментировал автор ролика, снимая место падение ракеты между станицами Павловская и Атаманская.

Судя по сообщениям россиян в местных пабликах, из-за инцидента службы перекрыли часть трассы, а власти назвали ракету "неустановленным устройством".

Издание "независимых российских журналистов" ASTRA 15 января сообщило, что два дня назад в Краснодарском крае упала не одна, а две российские ракеты.

В частности, вечером в субботу "Калибр" зафиксировали в Ленинградском районе края. Ракета упала в поле недалеко от хутора Западный. Предварительно, это не привело к повреждениям или пострадавшим.

О том, что это были именно крылатые противокорабельные ракеты "Калибр", заявил военный эксперт Ян Матвеев.

"В Краснодарском крае нашли упавшую российскую ракету "Калибр" – одну из тех, что сегодня запускали по украинским городам российские военные", – признал он.

Эту же информацию подтвердили аналитики CIT, которые проанализировали опубликованные россиянами кадры, и источники ASTRA в экстренных службах региона.

Напомним, 31 декабря в Ставропольском крае РФ упала российская ракета "Кинжал" или Х-101. Губернатор края тогда подтвердил лишь "хлопки" в регионе, которые якобы были "сверхзвуком военных самолетов".

В ходе массированной атаки России по Украине утром 2 января российская ракета упала на село Петропавловка в Воронежской области РФ. Она разрушила много домов, но местные власти назвали инцидент "аварийным схождением боеприпаса".

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные "уронили" с самолета фугасную авиабомбу на оккупированный город Рубежное в Луганской области. Террористические "власти" назвали это "нештатной" случайностью.

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