Ракета, которую армия РФ запустила по Украине, упала в Краснодарском крае: видео

Одна из ракет, которые российские оккупанты запустили против Украины ночью 13 января, упала в Краснодарском крае РФ. Дымящиеся воронку и остатки снаряда обнаружил на улице местный житель.

Видео дня

Соответствующие кадры были опубликованы российскими СМИ. Информацию подтвердили в оперштабе Краснодарского края со ссылкой на данные администрации Павловского района. Там уточнили, что фрагменты ракеты найдены на участке дороги между станицей Павловской и станицей Атаманской.

Глава Павловского района Роман Парахин заверил, что никаких разрушений или пострадавших нет. На месте происшествия проводятся спецмеры.

Россияне в сети поняли, "откуда ноги растут". "Думаю, это наша ракета не долетела или сорвалась с крепежа", – написал один из комментаторов.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что 13 января РФ запустила по Украине шесть ракет Х-47М2 "Кинжал". Половина из них не достигла своих целей.

В общей сложности во время этой атаки более 20 воздушных средств врага не достигли целей – они могли либо упасть на открытой местности, либо был подрыв в воздухе, либо попали под влияние украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала, что вместе со всей страной была вынуждена пережидать российскую атаку 13 января в укрытии. Она поблагодарила украинских военнослужащих за отражение очередного ракетного нападения.

– Во время атаки 13 января россияне не запускали ракеты с моря. Они не смогли вывести свои ракетоносители в Черное и Азовское моря из-за шторма.