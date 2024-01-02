На территории РФ упала своя ракета: власти начали придумывать отговорки. Фото
В Ставропольском крае России 31 декабря упала российская же ракета неустановленного типа. Местные жители сняли на камеру обломки пылающего средства поражения, но власти стали придумывать отговорки по поводу происшествия.
Оно произошло в районе станицы Новотроицкая – в болеем чем четырехстах километрах от линии фронта. Об этом пишут российские паблики, публикуя фото и видео.
На кадрах видны лишь горящие и уже обгорелые обломки ракеты с российской маркировкой, которые лежат среди поля.
В сети некоторые пишут, что речь идет об аэробалистической ракете "Кинжал", другие – крылатой Х-101. Оба вида этих ракет российские оккупанты запускают по Украине во время массированных обстрелов.
"Ракета упала или была сбита огнем российских ПВО на территории России в районе Ставропольского края. 425км от линии фронта", – говорится в сообщении.
Тем временем российские власти ничего ни о ракете, ни об обломках не сказали, утверждая, что причин для паники нет.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров упомянул лишь о "громких звуках, похожих на взрывы", которые слышали жители Ставрополя и некоторых других населенных пунктов. Он утверждает, что эти "хлопки" были "сверхзвуком военных самолетов".
"Это не петарды, которые частенько слышно в предновогодние дни. Такой звук издают российские военные самолеты при переходе на сверхзвуковой режим. В течение дня подобные хлопки еще могут повториться", – заявил российский чиновник.
По его словам, жителям края нечего переживать, поскольку "угроз им нет" и в РФ "все под контролем".
Как сообщал OBOZ.UA, в Ставропольском крае России уже однажды падала российская же ракета, которая, вероятно, предназначалась для Украины. Это произошло в сентябре 2022-го возле села Кендже-Кулак, тогда в результате инцидента пострадали пять человек.
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