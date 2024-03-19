Все по плану? В Белгородской области упал разгонный блок российской ракеты: пострадала женщина

Разгонный блок российской ракеты упал в городе Строитель Белгородской области. В результате инцидента пострадала женщина.

ЧП произошло утром 17 марта. Информация о нем просочилась в Telegram-каналы спустя двое суток.

Согласно ей, объект ракеты рухнул на улице Троицкая, 8. Был поврежден дом и получила травмы одна женщина.

Примечательно, что об инциденте не рассказали пропагандистские медиа. Только утром 19 марта историю рассказало ASTRA, называющее себе "независимым изданием без цензуры".

Возможно, это была часть ракеты российской противовоздушной обороны, пытавшейся отразить атаку дронов на РФ или боровшаяся с рейдами российских добровольцев, которые уничтожали военные объекты на территории Белгородской области. Ракета ПВО имеет устройство самоликвидации, так что на землю может упасть только ее разгонный блок.

Об этом пишут и в российских пабликах, публикуя фото кирпичного дома, в стене которого застрял объект, похожий на хвостовую часть ракеты. Неизвестно, настоящий ли снимок, но под ним россияне подчеркнули, что это действительно разгонный блок ракеты ПВО – к тому же от российского ЗРГК "Панцирь-С1". Некоторые напомнили, что подобный случай был в ноябре 2023 года, когда разгонный блок "Панциря" пробил стену дома в Подмосковье.

"Это ж разгонный блок только. Вроде БЧ отделяется до падения", "И как его оттуда теперь доставать?", "Сейчас саперы на месте его взорвут и останутся "везунчики" без дома", "Тогда пусть остается, на память о нашей ПВО", "Это отделяющийся двигатель, разгонный блок. Там нечему взрываться, просто железка. А сама ракета с БЧ улетела дальше", "Это свое ПВО уе*ало? Что там Небензя говорил про работу ПВО над городом, в нарушение норм международного права?" – рассуждали россияне.

Добавим: в последние дни российские пропагандисты и жители Белгорода публиковали видео и фото с обломками, собранными на местах прилетов. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что они остаются не от "украинских" ракет, как приписывают россияне, а от боеприпасов, которыми российская ПВО пытается сбить объекты в своем небе.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта на территории Краснодарского края РФ упала ракета, запущенная оккупантами по Украине. Предварительно, это была противокорабельная Х-35.

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