УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Все по плану? В Белгородской области упал разгонный блок российской ракеты: пострадала женщина

Марина Лисничук
Новости России
2 минуты
5,0 т.
Все по плану? В Белгородской области упал разгонный блок российской ракеты: пострадала женщина

Разгонный блок российской ракеты упал в городе Строитель Белгородской области. В результате инцидента пострадала женщина.

ЧП произошло утром 17 марта. Информация о нем просочилась в Telegram-каналы спустя двое суток.

Согласно ей, объект ракеты рухнул на улице Троицкая, 8. Был поврежден дом и получила травмы одна женщина.

Примечательно, что об инциденте не рассказали пропагандистские медиа. Только утром 19 марта историю рассказало ASTRA, называющее себе "независимым изданием без цензуры".

Все по плану? В Белгородской области упал разгонный блок российской ракеты: пострадала женщина

Возможно, это была часть ракеты российской противовоздушной обороны, пытавшейся отразить атаку дронов на РФ или боровшаяся с рейдами российских добровольцев, которые уничтожали военные объекты на территории Белгородской области. Ракета ПВО имеет устройство самоликвидации, так что на землю может упасть только ее разгонный блок.

Об этом пишут и в российских пабликах, публикуя фото кирпичного дома, в стене которого застрял объект, похожий на хвостовую часть ракеты. Неизвестно, настоящий ли снимок, но под ним россияне подчеркнули, что это действительно разгонный блок ракеты ПВО – к тому же от российского ЗРГК "Панцирь-С1". Некоторые напомнили, что подобный случай был в ноябре 2023 года, когда разгонный блок "Панциря" пробил стену дома в Подмосковье.

Все по плану? В Белгородской области упал разгонный блок российской ракеты: пострадала женщина

"Это ж разгонный блок только. Вроде БЧ отделяется до падения", "И как его оттуда теперь доставать?", "Сейчас саперы на месте его взорвут и останутся "везунчики" без дома", "Тогда пусть остается, на память о нашей ПВО", "Это отделяющийся двигатель, разгонный блок. Там нечему взрываться, просто железка. А сама ракета с БЧ улетела дальше", "Это свое ПВО уе*ало? Что там Небензя говорил про работу ПВО над городом, в нарушение норм международного права?" – рассуждали россияне.

Добавим: в последние дни российские пропагандисты и жители Белгорода публиковали видео и фото с обломками, собранными на местах прилетов. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что они остаются не от "украинских" ракет, как приписывают россияне, а от боеприпасов, которыми российская ПВО пытается сбить объекты в своем небе.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта на территории Краснодарского края РФ упала ракета, запущенная оккупантами по Украине. Предварительно, это была противокорабельная Х-35.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!