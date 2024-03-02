Российская ракета упала в Краснодарском крае, не долетев до Украины. Фото

Россия продолжает атаковать мирные города и деревни Украины своими ракетами. Однако не все они долетают до жилых многоэтажек, учебных заведений, больниц или ТЭЦ на территории нашего государства – некоторые предпочитают остаться дома, в РФ.

Так произошло 2 марта с запущенной оккупантами противокорабельной ракетой Х-35, предположительно упавшей на территории Краснодарского края. Об этом сообщает мониторинговый канал monitor, отслеживающий российские атаки.

"Одна Х-35 не долетела до территории Украины и отдыхает в полях Краснодарского края РФ", – написали администраторы паблика.

В канале также опубликована фотография с ракетой Х-35, лежащей в поле.

Ряд других пабликов в Telegram публикуют фото ракеты с другого ракурса.

При этом часть ресурсов отмечает, что остаться враждебной Х-35 "решила" вблизи станицы Новощербиновская, не уточняя источники происхождения этой информации.

Другие же акцентируют внимание на том, что до ближайшей точки, которую контролируют Силы обороны Украины – более 180 км.

В целом, по данным monitor, за последние сутки по состоянию на 12:00 российские войска запустили по Украине:

одну противокорабельную ракету Х-35 – в направлении Николаевской области;

пять управляемых авиационных ракет Х-59 – по Донетчине и Днепропетровщине;

62 управляемые авиационные бомбы ФАБ/УМПК – по Сумщине, Луганщине, Донетчине и Запорожью.

Напомним, также в ночь на 2 марта россияне атаковали Украину 17 "Шахедами". Силы ПВО уничтожили 14 из них, а вдобавок – приземлили очередной вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34, запускавший КАБы на востоке.

Между тем, на Днепропетровщине заявили, что воины из Воздушного командования "Восток" в Криворожском районе приземлили две российские ракеты.