Российская ракета упала в Краснодарском крае, не долетев до Украины. Фото
Россия продолжает атаковать мирные города и деревни Украины своими ракетами. Однако не все они долетают до жилых многоэтажек, учебных заведений, больниц или ТЭЦ на территории нашего государства – некоторые предпочитают остаться дома, в РФ.
Так произошло 2 марта с запущенной оккупантами противокорабельной ракетой Х-35, предположительно упавшей на территории Краснодарского края. Об этом сообщает мониторинговый канал monitor, отслеживающий российские атаки.
"Одна Х-35 не долетела до территории Украины и отдыхает в полях Краснодарского края РФ", – написали администраторы паблика.
В канале также опубликована фотография с ракетой Х-35, лежащей в поле.
Ряд других пабликов в Telegram публикуют фото ракеты с другого ракурса.
При этом часть ресурсов отмечает, что остаться враждебной Х-35 "решила" вблизи станицы Новощербиновская, не уточняя источники происхождения этой информации.
Другие же акцентируют внимание на том, что до ближайшей точки, которую контролируют Силы обороны Украины – более 180 км.
В целом, по данным monitor, за последние сутки по состоянию на 12:00 российские войска запустили по Украине:
- одну противокорабельную ракету Х-35 – в направлении Николаевской области;
- пять управляемых авиационных ракет Х-59 – по Донетчине и Днепропетровщине;
- 62 управляемые авиационные бомбы ФАБ/УМПК – по Сумщине, Луганщине, Донетчине и Запорожью.
Напомним, также в ночь на 2 марта россияне атаковали Украину 17 "Шахедами". Силы ПВО уничтожили 14 из них, а вдобавок – приземлили очередной вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34, запускавший КАБы на востоке.
Между тем, на Днепропетровщине заявили, что воины из Воздушного командования "Восток" в Криворожском районе приземлили две российские ракеты.
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