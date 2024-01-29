Все по плану? Российские самолеты потеряли еще две авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области – СМИ

Военные самолеты страны-агрессора России уронили еще две бомбы на своей территории. ФАБ-250 нашли в хуторе Постников и в селе Стрелецкое Белгородской области РФ.

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Об этом заявил Telegram-канал ASTRA со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что 27 января авиационную бомбу ФАБ-250 нашли на территории хутора Постников Корочанского района. Местных жителей решили не эвакуировать.

В этот же день такую же авиабомбу обнаружили в селе Стрелецкое Белгородского района на улице Лесной.

Около 150 жителей, живущих в радиусе 500 метров от места падения снаряда, пришлось временно эвакуировать.

Уже 28 января специалисты обезвредили обе бомбы. Пострадавших нет.

Напомним, что 21 января ФАБ-250 оккупационных войск упала в районе хутора Ионовка Корчанского района Белгородской области России. Бомбу обнаружили в водоеме, она частично повредила местную дамбу.

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