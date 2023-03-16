''Все окна вылетели'': россиянин рассказал о моменте взрыва в управлении ФСБ в Ростове. Видео

Жители Ростова-на-Дону, которые стали очевидцами мощного взрыва в здании пограничного управления ФСБ РФ, рассказали о произошедшем. Свидетели происшествия утверждают, что в момент взрыва в здании поднялась крыша.

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Более того, граждане страны-агрессора уже начали придумывать версии о якобы теракте. Видео с первыми минутами после взрыва опубликовали российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Россиянин рассказал, что в здании пограничного управления ФСБ вылетели все окна. Также он заявил, что в результате происшествия, вероятно, есть пострадавшие.

При этом очевидец начал на ходу придумывать версии произошедшего. Мужчина выдал, что причиной взрыва мог стать теракт или служебная халатность.

"Только что взорвалось прямо на моих глазах. Как уе**ало, все окна повылетали, все повылетали. Я думаю, что там кто-то пострадал. Так бабахнуло, аж крыша подлетела. Что-то там взорвалось. Там вояки. Пожар внутри. Не знаю, теракт, не теракт…Наверное кто-то накосячил", – прокомментировал россиянин.

Источники в правоохранительных органах рассказали кремлевским СМИ, что в результате взрыва пострадало два человека. При этом местные жители говорят, что был слышен "даже не хлопок, а взрыв". Позже стало известно, что спасатели обнаружили тело одного погибшего на месте пожара в погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону.

Напомним, днем 16 марта в городе Ростов-на-Дону произошел сильный пожар в здании пограничного управления ФСБ РФ. Очевидцы утверждают, что перед возгоранием слышали взрыв. На место происшествия прибыли МЧСники, которые пытаются потушить пожар.

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