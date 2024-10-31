'Все квартиры взломаны, все вынесено': российские войска разграбили поселок на Курщине. Видео

Жители поселка Коренево в Курской области жалуются на мародерство со стороны солдат российской армии. По словам местных, военные взломали почти все квартиры в селении и вынесли все ценные вещи.

Видео дня

Кадры из поселка опубликовали в Telegram-канале "Соловьиный Помёт". Так, на одном из видео жители показывают разграбленное жилье, а на другом сотрудники военной полиции подтверждают факт разграбления дома.

Чтобы было легче выносить награбленное, российские военные даже притащили в дом тележку из супермаркета.

Местные власти, в свою очередь, отрицают факт мародерства, называя это "вбросом" от украинских спецслужб.

Ранее подобные случаи в РФ приписывались украинским военным, но камеры наблюдения неоднократно фиксировали, как именно российские солдаты грабили местные дома и магазины.

Напомним, жители поселка Коренево, контроль над которым пока имеют российские военные, написали обращение к диктатору Владимиру Путину с требованием защитить их от мародеров и наказать последних. Но грабят местное население не украинские защитники, а именно российские оккупанты, подчеркнуто в обращении.

Как сообщал OBOZ.UA, жители Курской области жалуются на своих военных, мародерствующих в магазинах и домах, далеко не впервые. Ранее российский журналист даже показал видео, где именно российские солдаты грабят магазины.

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