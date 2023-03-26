Все идет по плану? Россиян в центре Москвы начали учить собирать тревожные чемоданы. Видео

Москвичей начали учить складывать "тревожный чемоданчик". Подробную инструкцию о том, что должно в нем быть, крутят на больших экранах в центре Москвы.

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Также жителей российской столицы обучают правилам поведения в случае химических и ядерных атак. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".

"В центре Москвы транслируют ролики про тревожный чемоданчик. Прохожие заметили, что на экранах у Парка Горького крутят подробную инструкцию о том, как собрать тревожный чемоданчик, смастерить марлевую повязку и что делать в случае химических и ядерных атак. Эти видео размещаются официально от МЧС", – отмечено в сообщении.

Также в паблике разместили видео с таким информационным роликом. Там речь идет о необходимости упаковать в тревожный чемодан аптечку, фонарик, радиоприемник, запас батареек, набор для шитья, одноразовую посуду, запас пищи на три дня, зажигалки и спички и средства гигиены.

Как коррелируют эти "информационные ролики" с ежедневными заявлениями высшего военно-политического руководства РФ во главе с президентом Владимиром Путиным о том, что "спецоперация идет по плану", не уточняется.

Напомним, ранее в российском Орле жители записали обращение к Путину с просьбой выделить деньги на ремонт бомбоубежищ, поскольку им, мол, негде спрятаться в случае обстрелов.

Также еще несколько месяцев назад Кремль приказал готовить бомбоубежища по всей России. Российские СМИ писали, что тысячи бункеров и подвалов были никому не нужны десятилетиями, а теперь на то, чтобы привести их в порядок, тратят сотни миллионов рублей.