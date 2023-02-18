В российском Орле жители просят Путина выделить деньги на ремонт бомбоубежищ: людям некуда спрятаться. Видео

В российском городе Орел местные жители, наслушавшись пропаганды, призвали власти страны-агрессора отремонтировать бомбоубежища. С такой просьбой они обратились к российскому диктатору Владимиру Путину, который начал против Украины войну.

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Видео обращения жителей Орла, который к слову расположен в 170 км от границы с Украиной, распространили Telegram-каналы в пятницу, 17 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этого Путина, который отдал приказ своим войскам вторгнуться на территорию Украины, отбирать ее территории, убивая украинцев и разрушая школы, больницы, дома, садики, они назвали "любимым президентом".

Жители города уверены, что им придется готовится к "гражданской обороне" из-за проведения "спецоперации" (так в РФ называют войну против украинского народа). Один из них сказал, что подвалы в домах находятся в антисанитарном состоянии и люди не смогут там прятаться.

Вместо этого он предложил отремонтировать бомбоубежище в заброшенном заводе.

"Если губернатор откажет нам в предоставлении средств, то мы обращаемся к вам, президенту, оказать нам помощь, выделить необходимые средства", – сказал житель Орла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России уже несколько месяцев полным ходом идет подготовка бомбоубежищ. Обустроить укрытия приказали в Кремле. Тысячи бункеров и подвалов были никому не нужны десятилетиями, а теперь на то, чтобы привести их в порядок, тратят сотни миллионов рублей.

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