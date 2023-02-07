От авторов 'Киев за три дня': Кремль приказал готовить бомбоубежища по всей России

В стране-агрессоре России уже несколько месяцев полным ходом идет подготовка бомбоубежищ. Обустроить укрытия приказали в Кремле.

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Об этом пишет The Moscow Times. Отмечается, что тысячи бункеров и подвалов были никому не нужны десятилетиями, а теперь на то, чтобы привести их в порядок тратят сотни миллионов рублей.

"Решение об инспекции сети бомбоубежищ было принято правительством еще весной. Команду начать масштабную проверку и навести порядок получили МЧС, Минобороны и другие гражданские министерства", – сказал один из российских чиновников.

По его словам, проверки и сам ремонт укрытий начались после вторжения в Украину и это будет продолжаться в 2023 году.

Уже известно, что в Краснодарском крае на обустройство таких помещений потратят более 6 млн рублей, в Нижнем Новгороде – 50 млн рублей, в Рязани – 1 млн.

В Казани из-за непригодности бомбоубежищ в качестве укрытия рассматривают городское метро. В Петрозаводских укрытиях может разместиться только одна восьмая часть жителей города.

Уже появились сотни тендеров на модернизацию бомбоубежищ. Контракты включают ремонт вентиляции, гидроизоляцию, замену дверей, установку воздушного фильтра и освещения. В частности, в ноябре был объявлен тендер на гидроизоляцию бомбоубежища в Самарской области на сумму 3,8 млн рублей.

"Интерес государства к бомбоубежищам с усилением страха перед ядерной войной после приказа Путина привести российские ядерные силы в "высокую боевую готовность" в конце февраля. "Повышенная готовность" – это лишь верхушка айсберга. Бомбоубежища и другие объекты гражданской обороны – это его подводная часть", – сказал отставной чиновник.

Примечательно, что некоторые чиновники старались преуменьшить значение ремонтных работ в бомбоубежищах. Например, в Саратовской области, в сотнях километров от линии фронта, в декабре начали называть бомбоубежища "глубоким жильем". А в Нижнем Тагиле, наоборот, открыто установили указатели по пути к бункерам.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как в России узнали о том, что Украина разработала беспилотники с заявленной дальностью действия 1000 км, в Москве активно занялись подготовкой бомбоубежищ. Уже в ноябре по всей России чиновники начали тайно проверять подвалы, бомбоубежища и другие подобные постройки.

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