'Враг должен приползти на коленях': Медведев устроил истерику из-за переговоров в Саудовской Аравии

У заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева произошла очередная истерика. На этот раз украинофоб взбесился из-за саммита в Саудовской Аравии, посвященного реализации украинской Формулы мира.

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Одиозного политика разозлило, что десятки стран поддержали территориальную целостность и суверенитет Украины. Своими неадекватными мыслями Медведев поделился в Telegram.

Как известно, участники саммита в Саудовской Аравии определили основу будущего мирного соглашения для Украины. По словам Медведева, любые предложения о мире имеют шансы на успех якобы только при соблюдении определенных "условий".

Украинофоб размечтался, чтобы цивилизованный мир считался с мнением государства-террориста России. Также он в традиционной для себя манере выдал, что Украины якобы никогда не существовало до 1991 года.

Более того, в больном воображении Медведева наша страна якобы является "осколком Российской империи". Вдобавок украинофоб продолжил цинично рассказывать о якобы "возвращении" территорий Украины в "состав России".

"Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие – никаких. Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде", – заявил Медведев.

Напомним, по результатам первого дня саммита в Саудовской Аравии, посвященного реализации украинской Формулы мира, участники определили основу будущего мирного соглашения для нашей страны. Делегации около 40 стран пришли к решению, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что Украина совершила новый рывок на встрече в Саудовской Аравии, чтобы заручиться поддержкой десятков стран, оставшихся в стороне от войны. Это начало более широкой кампании по наращиванию дипломатии, чтобы изолировать и ослабить Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США считают, что переговоры в Саудовской Аравии могут стать началом мирного процесса для завершения войны. Однако для установления мира, к сожалению, нужна готовность страны-агрессора быть частью мирной дипломатии.

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