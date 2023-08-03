Переговоры в Саудовской Аравии положат начало мирному процессу в Украине – Госдеп США

В Государственном департаменте США считают, что переговоры, которые состоятся в Саудовской Аравии относительно Формулы мира в Украине, могут стать началом мирного процесса для завершения начатой Россией войны. Однако для установления мира, к сожалению, нужна готовность страны-агресора быть частью мирной дипломатии.

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Во время брифинга в Вашингтоне в среду, 2 августа, спикер американского ведомства Мэтью Миллер сказал, что это лишь начало процесса, передает Укринформ. Москва пока не показала готовность начать мирные переговоры.

"Не забывайте, в Украине до сих пор продолжаются боевые действия, и чтобы прошел мирный процесс, Россия должна показать, что она готова вступить в мирные переговоры, но она этого не сделала", – отметил чиновник.

Представители США также примут участие в этой встрече, но не ожидают, что на ней будут приняты кардинальные решения.

Переговоры в Саудовской Аравии – шанс для стран мира еще раз услышать позицию Украины.

"И, очевидно, мы надеемся, что каждая страна мира поддержит позицию Украины, и каждая страна мира займет такую позицию, как и мы, что территориальную целостность и суверенитет Украины нужно уважать", – добавил Миллер.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия собирается провести на своей территории переговоры, в которых примут участие Украина, страны Запада и ключевые развивающиеся страны, в частности Индия и Бразилия. Цель встречи – укрепить международную поддержку требований Украины по установлению мира.

Саммит назначен на 5-6 августа 2023 года. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча будет приурочена к реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Госдепа Мэтью Миллер сказал, что участие РФ в дипломатических переговорах по достижению мира в Украине может быть ценным. Это случится, лишь если руководство Кремля проявит готовность к настоящему дипломатическому взаимодействию.

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