На саммите в Саудовской Аравии определили основу будущего мирного соглашения для Украины: СМИ узнали подробности

По результатам первого дня саммита в Саудовской Аравии, посвященного реализации украинской Формулы мира, участники определили основу будущего мирного соглашения для нашей страны. Делегации около 40 стран пришли к решению, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения.

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Также шла речь об обязательном придерживании устава ООН. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

По итогам первого дня саммита, который объединил представителей около 40 стран, возникла договоренность о том, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения.

Кроме того, источники заявили, что было решено сформировать рабочие группы по ключевым вопросам десяти пунктов Формулы мира, предложенной Украиной. Сроки встречи глав государств еще не определены. Однако по предварительной информации, она должна состоятся до конца этого года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе саммита в Джидде (Саудовская Аравия), на котором советники лидеров 42 государств обсуждают нашу Формулу мира. По его словам, всех участников встречи объединяет приоритет международного права.

Ранее сообщалось, что Украина совершила новый рывок на встрече в Саудовской Аравии, чтобы заручиться поддержкой десятков стран, оставшихся в стороне от войны. Это начало более широкой кампании по наращиванию дипломатии, чтобы изолировать и ослабить Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США считают, что переговоры в Саудовской Аравии могут стать началом мирного процесса для завершения войны. Однако для установления мира, к сожалению, нужна готовность страны-агрессора быть частью мирной дипломатии.

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