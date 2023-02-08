'Возникнет множество территориальных вопросов': Гудков дал прогноз, что ждет Россию после поражения в войне

После поражения России в войне с Украиной к ослабленной РФ практически наверняка возникнут территориальные претензии со стороны других государств. Их могут выдвинуть не только японцы, которые уже говорят о незаконной оккупации Москвой островов возле берегов Хоккайдо - так называемых Южных Курилл.

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Однако Японией перечень желающих вернуть свои земли, захваченные Россией, вряд ли ограничатся. Об этом в интервью 24 каналу заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности территориальных претензий Японии к РФ после поражения последней в войне с Украиной, Гудков подчеркнул, что не исключает такой возможности. В том, что Россия проиграет войну, он абсолютно уверен.

"Могут иметь претензии и могут попытаться реализовать даже. Потому что проигравшие страны всегда платят территориями. Вот я сейчас живу в Болгарии, болгары очень хорошо помнят, что у них выход был к двум морям. Но они говорят: ну, ладно, мы не ту сторону выбрали, вступили в союз с Гитлером и нас за это наказали. Они смирились с этим. А вообще понятно, что страны платили территориями, в том числе, проигравшие страны, которые потерпели поражение. И Россия будет проигравшей страной", - сказал Гудков.

Он также напомнил, что РФ сама открыла "ящик Пандоры" с "референдумами" на территориях других независимых государств.

"Я не знаю, сумеют японцы там что-то взять или не сумеют, вполне возможно, что жители Курильских островов проведут референдум, точно, наверное, захотят присоединиться к Японии. На правах какой-нибудь автономии", – со смехом сказал российский оппозиционер.

При этом он убежден, что забрать свои земли, оккупированные РФ, могут захотеть далеко не только одни японцы. И ослабленная Россия вероятнее всего лишиться значительных территорий.

"Не то что не исключаю (возникновение территориальных претензий к России. - Ред.), я даже уверен в этом. Я уверен, что после войны к ослабленной России возникнет масса территориальных претензий. И со стороны Японии. И со стороны Китая могут быть. И со стороны среднеазиатских государств. Да все что угодно! Вплоть до Калининграда. Вот сейчас немцы скажут: так отдайте нам, это Кенигсберг наш. Ведь его готовились отдать до 1967 года. Даже не ожидали, что никто не будет требовать вернуть его назад. А власти советские были готовы к этому диалогу", - подчеркнул Гудков.

Он подчеркнул, что перспектива территориального расчленения РФ его не радует, однако, как реалист, он прекрасно осознает его неизбежность.

Напомним, ранее стало известно, что представители пяти российских регионов заговорили о проведении референдумов за независимость от РФ. Речь идет о Кубани, Ингрии, Кенигсберге, Урале и Сибири. Необходимость отделения от последней недоимперии в мире инициаторы референдумов аргументируют нежеланием совершать преступления и умирать в Украине по воле Кремля и позволять Москве и дальше беспощадно грабить богатейшие регионы, оставляя их население жить в нищете и разрухе и тратя деньги на войну с другими странами.