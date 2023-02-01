''Хватит кормить Москву'': представители пяти российских регионов заговорили о проведении референдумов за независимость от РФ

В России заявили о старте онлайн-референдума о независимости пяти регионов Российской Федерации. О территориальном, политическом и экономическом отграничении от Москвы заявили представители Кенигсберга (Калининградская область), Ингрии (Санкт-Петербург), Урала (Екатеринбург), Сибири (Новосибирск) и Кубани (Краснодарский край).

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Инициаторы проведения референдумов о суверенитете этих субъектов подчеркивают, что провозглашение независимости позволит жителям упомянутых регионов достичь экономического процветания, избавившись от разграбления Москвой, сохранить свою культуру, а также прекратить быть пушечным мясом для Кремля в многочисленных вооруженных конфликтах, в частности - в войне против Украины. Об этом представители инициативных групп заявили во время "Форума ПостРоссии", проходившего в помещении Европарламента вечером 30 января.

"Мы, представители экономически развитых и свободных регионов так называемой России, заявляем, что жить в империи хватит, хватит идти на поводу в силы, которая превращает наших детей в убийц и пушечное мясо. И также грабит наши земли. Пора заявить права на независимость, потому что мы имеем право жить в свободном мире и пользоваться всеми благами, которыми пользуются все нормальные страны. Мы объявляем о начале процесса отделения и отдаления от Москвы и о первых референдумах свободных людей, населяющих Кенигсберг, Ингрию, Кубань, Сибирь и Урал", – отметил один из участников форума, представляющий будущую независимую Кубань.

Сейчас завершается подготовка к старту онлайн-референдумов, на которых жители этих регионов могут заявить о своей поддержке отделения от РФ и провозглашении собственной независимости. До 16 февраля будет запущена специальная площадка и сайт для голосования, где можно будет осуществить волеизъявление.

Инициаторы отделения от Москвы привели примеры экономических преимуществ каждого региона при территориальном и политическом отграничении от Российской Федерации.

Избавившись от Москвы, ведущей в отношении регионов РФ колонизаторскую имперскую политику, население вновь независимых государств сможет наконец использовать собственные богатства и природные ресурсы в пользу себе, а не ограниченному кругу лиц в Кремле.

"Причины основные заключаются в том, что сейчас Москва грабит бандитски, преступно грабит территорию так называемой РФ. Все средства, добываемые на территории РФ, начиная от финансов, заканчивая средствами, поступающими от добычи ресурсов, идут в Москву. Там они тратятся на усмотрение небольшой группы людей на то, что абсолютно неинтересно для жителей так называемой Российской Федерации. Денежные средства тратятся, в данном случае, на войну, на агрессивное нападение на суверенную независимую Украину, на уничтожение мирных людей, на уничтожение инфраструктуры, на убийства детей", – отмечает представитель будущей независимой Сибири.

В то же время Москва гонит на бессмысленную смерть население регионов РФ.

"Жители тех регионов отправляются (на войну. – Ред.) в принудительном порядке, как пушечное мясо. У многих голова забита паршивой пропагандой, которую сеет Москва на территории всей так называемой РФ. И поэтому народы России должны освободиться от этой оккупации. Народы России готовы заявить о своей независимости. Для того чтобы это сделать официально, — разработана площадка, которая будет запущена и будет работать в ближайшее время", – утверждают представители идеи национальных суверенитетов субъектов нынешней РФ.

Основными лозунгами референдумов провозглашены следующие: "Хватит кормить Москву!", "Хватит умирать за Кремль!", "Голосуй за Независимость своей республики! Выбирай счастливое будущее для себя и своих детей!".

Целями участников "Форума свободных народов России" провозглашено изменение административной и территориальной структуры РФ и появление на ее территории ряда свободных, независимых и демократических государств, которые смогут обеспечить своим народам достойный уровень жизни, комфорта, прав, благосостояния и развития, а также мир на континенте.

Также они отстаивают принципы деколонизации и деимпериализации, которые позволят разным народам РФ обрести политическую, экономическую и культурную независимость.

Нельзя обойтись также, по мнению инициаторов Форума, и без депутиниизации и денацификации: все преступления путинского режима как вне РФ, так и в отношении собственных граждан должны быть расследованы, а их организаторы и идеологи должны предстать перед трибуналом. Каждый участник этих преступлений должен пройти люстрацию.

В то же время, территория РФ должна пройти процессы демилитаризации и денуклеаризации: это позволит минимизировать жертвы при падении диктаторского режима и устранить риски, связанные с возможностью применения остатков ядерного арсенала РФ в региональных конфликтах, попыток международного терроризма и других угроз коллективной безопасности.

И наконец запланированные участниками форума экономико-социальные изменения должны предупредить коллапс правовых и экономических институтов в переходный период, не допустить разорения граждан и гарантировать устойчивость сотрудничества новых политико-экономических субъектов. Республики, союзы, федерации, конфедерации – граждане каждого региона найдут ту форму устройства для своей земли, которая им больше всего подойдет.

Начало проведения онлайн-референдума запланировано на 16 февраля. Название платформы, на которой он будет произведен, организаторы обещают объявить заранее.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о расплате Москвы за войну. Он уверен, что мы воочию будем видеть распад России. Данилов подчеркнул, что вся территория Украины будет освобождена от захватчиков, а Россию ждет распад в ближайшие 5-7 лет.