В четверг, 14 сентября, в российском Саратове вспыхнул масштабный пожар. Предварительно, произошла разгерметизация на газопроводе d-1000 с последующим горением.

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Об этом сообщили росСМИ. На опубликованных кадрах видно огромный столб дыма, который поднялся над местом ЧП.

Пропагандистские медиа пишут, что газоснабжение не предназначено для потребления населения, в настоящее время якобы происходит горение травы на площади 2 га. На месте работают 4 расчета – МЧС области.

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