В Брянской области РФ неизвестный летательный аппарат атаковал нефтебазу. В результате взрыва образовалась воронка диаметром 3 метра и глубиной 1,5 метра.

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Российская противовоздушная оборона не смогла отразить атаку летательного аппарата. Об этом OBOZREVATEL сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Информацию об атаке украинского летательного аппарата на энергетический объект в Брянской области российские пропагандистские Telegram-каналы начали распространять 10 августа. Однако тогда информация в росСМИ существенно отличалась в зависимости от источника.

По традиции россияне обвинили в атаке "украинский БПЛА". В РФ заявили, что дрон якобы пытался атаковать нефтепровод "Дружба" в Новозыбковском районе. Кроме того, пропагандисты отчитались о успешной работе ПВО.

Кроме того, другие источники приводили информацию о легкомоторном самолете, который якобы сбросил "неустановленный боеприпас" на "законсервированную нефтебазу" в поселке Круча Жуковского района. В пропагандистских традициях россияне заявили, что "разрушений и пострадавших нет".

Однако на самом деле от взрыва образовалась воронка диаметром 3 метра и глубиной 1,5 метра. Также стало известно, что российская противовоздушная оборона пыталась сбить дрон, но как обычно оказалась бессильной. В итоге все поставленные задачи были выполнены.

Напомним, трехкратная "бавовна" на заводе "Кремний Эл" в Брянске була инициирована украинскими спецслужбами. Предприятие принимает важную роль в разработке компонентов для ракет и снарядов, уничтожающих города суверенной Украины, поэтому представляет собой законную военную цель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР четко определили список российских стратегических объектов, подлежащих уничтожению. Удары на территории России происходят в тех городах, отвечающих за обеспечение и изготовление ракет и беспилотников.