В Тверской области РФ пожаловались на атаку на химзавод, на место вызвали экстренные службы
В Тверской области РФ утром 13 сентября заявили об атаке беспилотника на Редкинский химический завод. Дрон якобы был выявлен и ликвидирован в пятом часу утра, обломки упали на территории завода.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ. Утверждается, что "пострадавших нет", однако на месте атаки работают "все экстренные службы".
В то же время росСМИ уточняют, что обломки дрона якобы рухнули на склад, который арендует компания "НПЦ Спецнефтьпродукт".
Незначительно повреждена пустая цистерна, также выбило окна в ближайшем здании завода. Возгорания и разлива химикатов не было, утверждают пропагандисты.
Редкинский химзавод, который располагается в Конаковском районе, известен как одно из старейших предприятий химической промышленности страны-агрессора.
Он производит химическую продукцию для авиационной и космической промышленности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Ночью в оккупрованном Севастополе на судоремонтном заводе раздались мощные взрывы, вспыхнул пожар. В результате атаки могли быть повреждены два корабля Черноморского флота РФ – десантный корабль "Ропуча" и подлодка KILO, которая является носителем ракет "Калибр".
– Вечером 12 сентября взрывы также прогремели в Москве, в небо поднялся дым. Пожар вспыхнул возле Останкинской телебашни.
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