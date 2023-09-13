В Тверской области РФ пожаловались на атаку на химзавод, на место вызвали экстренные службы

В Тверской области РФ утром 13 сентября заявили об атаке беспилотника на Редкинский химический завод. Дрон якобы был выявлен и ликвидирован в пятом часу утра, обломки упали на территории завода.

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Об этом пишут российские пропагандистские СМИ. Утверждается, что "пострадавших нет", однако на месте атаки работают "все экстренные службы".

В то же время росСМИ уточняют, что обломки дрона якобы рухнули на склад, который арендует компания "НПЦ Спецнефтьпродукт".

Незначительно повреждена пустая цистерна, также выбило окна в ближайшем здании завода. Возгорания и разлива химикатов не было, утверждают пропагандисты.

Редкинский химзавод, который располагается в Конаковском районе, известен как одно из старейших предприятий химической промышленности страны-агрессора.

Он производит химическую продукцию для авиационной и космической промышленности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью в оккупрованном Севастополе на судоремонтном заводе раздались мощные взрывы, вспыхнул пожар. В результате атаки могли быть повреждены два корабля Черноморского флота РФ – десантный корабль "Ропуча" и подлодка KILO, которая является носителем ракет "Калибр".

– Вечером 12 сентября взрывы также прогремели в Москве, в небо поднялся дым. Пожар вспыхнул возле Останкинской телебашни.

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