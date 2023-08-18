В РФ пожаловались, что на Черноморский флот была совершена новая атака

В Министерстве обороны России заявили о новой атаке морских дронов на корабле Черноморского флота – "Пытливый" и "Василий Быков". В террористическом ведомстве утверждают, что надводные беспилотники были уничтожены огнем с бортового вооружения судов.

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Об этом говорится в Telegram МО РФ. Как отметили россияне, "ВС Украины" совершили атаку около 22.55. Указанные корабли именно "выполняли задачи по контролю судоходства" в юго-западной части Черного моря, в 237 км к юго-западу от Севастополя.

"В настоящее время корабли продолжают выполнять поставленные задачи", – отметили в российском ведомстве, заверив, что дроны не достигли целой атаки.

Напомним, СБУ применила экспериментальный морской дрон Sea Baby для атаки на Крымский мост в июле. В результате операции были повреждены проезжие части моста.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам, что использованный беспилотник под названием "Морской малыш" стал результатом начавшейся сразу после вторжения многомесячной разработки.

В то же время он акцентировал на том, что все пораженные спецслужбой цели вполне законны в соответствии с украинским законодательством и нормами международного права.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 августа морской дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. Сообщалось, что судно получило серьезную пробоину, завалилось на борт и больше не может выполнять свои боевые задания;

– а уже 5 августа надводный дрон врезался в танкер SIG в 30 милях от Керченского пролива. Российские СМИ опубликовали фото поврежденного судна. Танкер получил пробоину в зоне машинного отделения.

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