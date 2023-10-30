Возле аэропорта 'Шереметьево' в Москве прогремел взрыв на заправке, огонь охватил авто: поднялся столб дыма. Видео

Утром 30 октября рядом с московским аэропортом" Шереметьево" прогремел взрыв на газовой заправке. В результате происшествия загорелось несколько транспортных средств.

Очевидцы с места происшествия рассказали, что слышали два взрыва. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На АЗС взорвался резервуар с газом, после этого огонь распространился на 60 кв. метров. Также известно как минимум о двух пострадавших. Кроме того, пламя перекинулось на транспортные средсвта, которые в момент взрыва находились на заправке.

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"Горит газовая заправка и две машины на Международном шоссе в Химках. По словам очевидцев, сначала они слышали два взрыва, после чего увидели языки пламени. На месте работают экстренные службы", – сообщают российские пропагандисты.

Напомним, в столице страны-агрессора Москве 26 октября разразился мощный пожар. Как выяснилось, пылала одна из местных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).

Ранее сообщалось, что 29 октября в Краснодарском крае России неизвестный беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод. После взрыва на территории предприятия было видно огненное зарево.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 26 октября в России жаловались из-за атаки "украинских" дронов на Курскую АЭС, расположенную в Курчатове. Пропагандисты даже утверждали, что один из БПЛА "взорвался возле склада с ядерными отходами".

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