'Воюем не с украинцами, а с НАТО': оккупанты призвали остановить 'уничтожение славянского населения' и размечтались об ударе по Вашингтону. Видео

Российские военные преступники на камеру признались, что Россия воюет в Украине, но "не с украинцами, а с НАТО". Они потребовали от диктатора Владимира Путина ядерного удара по Америке.

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Очередные маразматические фразы о войне прозвучали от "бойцов СВО". Видео выложил в своем Telegram-канале главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Прекратить уничтожение славянского населения и ударить по Вашингтону!", – требуют у Путина лица в кроссовках на босую ногу, едва ли похожие на бойцов так называемой СВО. На другом ролике "Газель", оснащенная "ядерной боеголовкой", спешит к пусковым рубежам в Санкт-Петербурге выполнять задание", – прокомментировал он.

На кадрах предстали четверо оккупантов с оружием, которые при этом прятали лица за балаклавами и очками. Один из них выступил от имени товарищей к гражданам РФ, чтобы те в свою очередь передали их требования к властям. Они утверждали, что "хотят" остановить войну в Украине.

"Призываем жителей нашей страны потребовать дать чрезвычайные уполномочия нашему президенту Путину, которые поспособствуют прекращению войны в Украине, прекращению уничтожения славянского населения. Мы с вами воюем не с украинцами, мы воюем с НАТО, Америкой", – высказался оккупант.

Дале, яростно размахивая рукой он заявил, что еще они требуют от России вернуть полетные задания РВСН (ракетных войск стратегического назначения РФ. – Ред.).

"Угроза ядерным взрывом Америке прекратит поставки вооружения в Украину", – выразил убеждение наемник путинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская армия, погрязшая в полномасштабном "блицкриге" в Украине уже на почти полтора года, якобы способна "завершить СВО за несколько дней". По его словам, сделать это ей мешает только западное оружие, которое поставляют ВСУ.

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