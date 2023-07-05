Медведев заявил, что РФ могла бы закончить войну против Украины через несколько дней, и снова вспомнил о ядерном оружии

В России заявили, что российская армия, увязшая в полномасштабном "блицкриге" в Украине уже на почти полтора года, якобы способна "завершить СВО за несколько дней". Сделать это ей мешает лишь западное оружие, которое страны-партнеры поставляют украинской армии.

Видео дня

Таким экстравагантным заявлением отличился экс-президент РФ Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя главы Совбеза РФ, в комментарии пропагандисту ТАСС. Он также не смог удержаться от очередной порции ядерных угроз.

Отвечая на обиженную реплику пропагандиста по поводу того, что на Западе "вторую армию мира" воспринимают как армию прошлого века, воюющую методами и оружием 20 столетия, Медведев выдал, что Россия якобы способна "закончить СВО за несколько дней". Но ее "современной и героической" армии мешает западное оружие на вооружении ВСУ.

"Наша армия современная и героическая, несмотря на то, что у нашей армии, как у всякой армии, есть определенные проблемы. Это первое. Второе: если бы НАТО, и прежде всего США и их вассалы прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то специальная военная операция завершилась бы буквально за несколько месяцев. А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней", – выдал Медведев.

Не смог заместитель председателя Совбеза РФ удержаться также от своей излюбленной темы: угроз ядерным ударом.

"Вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро. Либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города — Хиросиму и Нагасаки. Они действительно тогда свернули военную кампанию. Цена — это жизнь почти 300 тысяч мирных граждан", – заявил представитель руководства России, которая умышленно убивает гражданских украинцев и положила в бессмысленной войне уже свыше 200 тысяч своих военнослужащих.

Напомним, ранее Медведев вдруг заговорил о готовности РФ к "компромиссам", но снова замахнулся на Киев. В воспаленных фантазиях экс-президента РФ "компромисс" заключается в беспрекословном выполнении Западом ультиматумов Кремля.

В частности, Медведев грезит о том, что "никакой анти-России больше не должно быть в принципе", а "киевский нацистский режим должен быть аннигилирован и законодательно запрещен в цивилизованной Европе как фашистский".