Восстание или военное противостояние: в ГУР дали прогноз насчет будущего РФ после ее проигрыша в войне

В Главном управлении разведки Минобороны Украины дали прогноз по будущему РФ после ее проигрыша в войне. Там считают, что внутри России могут начаться конфликты: как восстание, так и военное противостояние.

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" в пятницу, 2 июня, сказал представитель ГУР Андрей Юсов. Он отметил, что это лишь один из возможных сценариев будущего страны-агрессора.

"В результате успешных действий украинских сил безопасности и обороны и деоккупации наших территорий возможны внутренние конфликты внутри самой московщины. В результате успешных действий повстанцев, которые борются за свои права на территории так называемой Российской Федерации, россиян с паспортами этой федерации, также возможен внутренний конфликт", – заявил Юсов.

Он имел в виду бойцов Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России", которые уже не в первый раз зашли на территории РФ с целью освобождения ее от оккупационных российских войск.

По словам Юсова, новая операция российских добровольцев в Белгородской области продолжается. "Вторая армия мира" оказалась к этому совсем не готова.

"Все боеспособное, что может двигаться, переброшено на оккупацию Украины. На территории московщины остались преимущественно пузатые "гаишники". И этот план "Эдельвейс", который объявил Путин на территории Белгородщины, созвал там так называемых "силовиков", которые в основном научены бить дубинками участников мирных акций протеста и брать взятки с бабок", – добавил представитель ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские добровольцы начали вторую фазу освобождения Белгородщины. Они объявили, что намерены освободить всю Россию – от Белгорода до Владивостока.

– Российское командование перебросило в Белгородскую область элитный отряд 322 центра российских сил специальных операций "Сенеж" из-за страха перед партизанским движением, которое растет на территории региона.

– Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал рейды российских добровольцев в Белгородскую область. По его словам, это только начало, а дальше ситуация будет только обостряться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!