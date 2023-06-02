'Это только начало': Данилов прокомментировал рейды российских добровольцев в Белгородскую область

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал рейды российских добровольцев в Белгородскую область. По его словам, это только начало, а дальше ситуация будет только обостряться.

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Об этом Данилов рассказал в интервью "Радио Свобода". Он саркастически отреагировал на информацию РДК, утверждающего, что сейчас идут бои в пригороде Шебекино, спросив: "А что произошло?"

По словам Секретаря СНБО, это не первый случай, когда россияне с оружием в руках идут защищать свою страну.

"И мы уже привыкаем к этому, привыкаем к ситуации, которая была связана с россиянами. Я неоднократно отмечал, имеют право. Почему нет? Почему должны страдать только мы? Я не знаю, от чего они нас "освобождали", но я точно понимаю, от чего будут освобождать те россияне, которые на сегодняшний день дерутся на территории Российской Федерации. И я более чем уверен, что это только начало. Продолжение следует", – отметил он.

Данилов прогнозирует, что подобные события будут происходить не только в Белгороде.

"Вы же видите, что у них там происходит. То они дроны сами по себе начинают по Москве запускать, то еще что-то делать. Странная страна! Что я могу сказать?" – добавил он.

Кроме того, по его словам, процесс фрагментации России уже начался, а активная его часть началась 24 февраля 2022 года.

"Когда эти сумасшедшие приняли решение, что им нужно напасть на нашу страну. Поэтому еще раз подчеркиваю, ничего удивительного не происходит. Все в следующий раз мы будем видеть такие вещи. Это только вопрос времени", – пояснил секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в стране-террористе РФ заявили, что на границе с Белгородской областью якобы идет бой. Россияне пожаловались, что "диверсанты" атаковали пропускной пункт "Шебекино" с помощью танков.

В Белгородской области России в ночь на 1 июня местные жители снова пожаловались на мощные взрывы. Россияне паниковали и публиковали в сети видео "бавовны", а губернатор области Вячеслав Гладков заявил о "работе ПВО".

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