Россия перебросила спецназ в Белгородскую область из-за страха перед партизанскими атаками – ЦНС

Российское командование перебросило в Белгородскую область элитный отряд 322 центра российских сил специальных операций "Сенеж". Из-за страха перед партизанским движением, процветающим на территории региона, все операции подразделения были срочно прекращены, а спецназовцы размещены в приграничных населенных пунктах.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Отмечается, что основной задачей подразделения является ведение "противодиверсионной деятельности" на российской границе.

Однако в Центре уверены, что никакие действия врага не смогут остановить движение сопротивления.

Напомним: накануне в РФ заявили, что на границе с Белгородской областью якобы идет бой. Россияне пожаловались, что "диверсанты" атаковали пропускной пункт "Шебекино" с помощью танков.

По словам пропагандистов, город Шебекино ночью был под сильным обстрелом и один из снарядов попал в здание МВД. Между тем, губернатор Белгородщины подтвердил эвакуацию местных жителей. Некоторые пытаются оставить Шебекино на собственном транспорте, не дожидаясь действий властей.

Между тем, представители легиона "Свобода России" опубликовали обращение с анонсом новой операции на территории РФ. Военный записал его на фоне большой колонны техники, которая, по его словам, досталась легиону по причине трусости путинских оккупантов.

2 июня добровольцы сообщили, что продолжают борьбу. Они показали свой танк в селе Новая Таволжанка близ Шебекино, а также опубликовали фрагменты боя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– аналитики Института изучения войны отметили, что реакция официальных лиц и блогеров РФ на очередной рейд "диверсантов" в Белгородскую область не заставила себя ждать и засвидетельствовала, что в инфопространстве государства-террориста продолжается повышенная тревога относительно войны против Украины;

– в то же время в британской разведке отметили, что начало российскими добровольцами второй фазы операции в Белгородской области РФ поставило российское командование перед дилеммой. Теперь в РФ раздумывают: укреплять оборону в приграничных регионах России или усиливать свои границы на оккупированных территориях Украины.

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