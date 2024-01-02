Всё указывает на то, что путин, если и живой, реальную власть ещё в прошлом году потерял. А возвращаюсь я к этой теме только потому, что произошли новые события.

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Общеизвестный профессор Соловей регулярно называет пуйло последними словами, среди которых слово "сдох" ещё самое мягкое. При этом Соловей жив и прекрасно себя чувствует, будучи постоянно в хорошем настроении, и не где-то, а именно в москве, что может означать лишь одно: его покровитель, чьи месседжи он постоянно ретранслирует, сильнее путина.

Недавно Соловей рассказал, что неожиданно жёсткая предновогодняя кампания против известных пропутинских артистов, засветившихся на вечеринке с признаками ЛГБТ, была инициирована настоящим хозяином россии патрушевым, видящим среди такого сообщества своих политических конкурентов, хотя и, конечно, не собственно среди артистов, а, к примеру, в руководстве дурдумы рф.

Но самое интересное здесь то, что он также заявил: его, Соловья, покровителей это вполне устраивает, ибо они с Патрушевым якобы тоже конкурируют, а потому электоральные потери патрушева в ЛГБТ-сообществе, которое, кстати, в мордоре очень сильное, им на пользу.

Считаю такой безмозглый донос патрушеву на собственных благодетелей маловероятным, а гораздо больше похоже на то, что такую версию о конкурентах из "политбюро" инспирировал сам патрушев: мол, Соловей — не его человек. Но у кого ещё в россии сейчас такая власть, чтобы Соловья вопреки всему не трогали? Выдуманные конкуренты? На которых он ещё и доносит?

И было ещё одно событие — на пуйловой пресс-конференции. В ответ на заранее подготовленный вопрос о цене яиц путин (или его двойник) спросил у сына патрушева, как у него с яйцами. Это была не просто тупая шутка, а знак обществу: тот, кому вскоре будет передана власть, должен быть с яйцами. Так и готовят электорат к близкому уже транзиту власти к сыну патрушева вскоре после "выборов путина".

Так что — выводы: настоящей оппозиции в россии нет не только ментально "далёкой" (Навальный, например, в предновогоднем обращении к нации даже не рискнул вспомнить о войне!), но и даже ментально "близкой", власть будет тихонечко передана патрушеву уже даже официально — путём назначения его сына премьером, который потом будет руководить совсем новыми выборами (теперь уже его), а реальные месседжи от реальной патрушевской власти неофициально сообщает Соловей — якобы от имени своих покровителей.

Таким образом, Путин реально уже, судя по всему, не при власти, но это пока ещё ничего не изменило. Ну разве что — когда это официально будет признано, утратит смысл законодательный запрет нашему президенту вести переговоры с путиным, а коллективный Запад усилит подталкивание к переговорам с "новой" властью. Которая пока что являет себя только в борьбе за высокую нравственность.