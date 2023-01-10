Российская армия осуществила бомбардировку гражданских объектов в украинском городе Краматорск на Донбассе, заявив, что это акт возмездия за уничтожение огромного количества российских солдат в Макеевке, когда в канун Нового года командир полка №1444 приказал всем ново мобилизованным бойцам собраться в актовом зале ПТУ, где они проживали, чтобы прослушать новогоднее поздравление Владимира Путина. Вместо этого четыре ракеты HIMARS с украинских позиций попали в здание, которое сразу же было полностью разрушено из-за хранения в подвале артиллерийских боеприпасов, что детонировали. В результате четыре сотни человек погибли и триста получили ранения.

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Минобороны РФ заявило, что уничтожило в Краматорске здание с 600 украинскими солдатами. Об этом заявил официальный представитель российского министерства генерал Конашенков. На самом деле российская армия обстреляла школу в Краматорске, которая, слава Богу, в то время пустовала, несколько ракет попали в соседние гаражи и несколько повредили близлежащие жилые дома. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Остаётся загадкой, почему Минобороны России вводит в заблуждение граждан РФ и международную общественность. Похоже, министр Шойгу учуял опасность в оценке действий военного руководства РФ на временно оккупированных территориях Украины. В Москве есть политические группы и кланы, стремящиеся переложить ответственность за все военные поражения России в Украине исключительно на военное руководство Минобороны и Генштаба. Это не нравится большинству генералов, вынужденных ежедневно слушать приказы непосредственно из Кремля. Но Владимир Путин и его ближайшее окружение не хотят оказаться в поле критики российских СМИ и общественности. Виновник этой провальной преступной политики в отношении соседней страны должен быть где-то в другом месте.

Многим не понравился рост авторитета Сергея Шойгу в первые месяцы российского военного вторжения в Украину. Но когда начались военные поражения, его стали критиковать все, кто не хотел роста влияния министра обороны РФ. Это владелец частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", миллиардер и криминальный авторитет Пригожин, отсидевший за разбой девять лет, и лидер Чечни Кадыров. Пригожину и Кадырову удалось завоевать расположение Владимира Путина. Первый тесно сотрудничал с будущим российским президентом и диктатором ещё во времена бандитского Петербурга в 90-е годы прошлого века, когда первые миллиарды долларов были заработаны на сомнительных торговых и коммерческих контрактах, где Путин был активным участником спрута, который выкачал для себя огромные суммы денег.

Будущий президент РФ отвечал в Петербурге за всю внешнюю торговлю и уже тогда начал создавать своё личное благосостояние как будущий богатейший россиянин в мире, который, по данным международных агентств, борющихся с незаконным обогащением, имеет активы и финансы Путина в размере колоссальных 70 миллиардов долларов. Путин планировал удвоить своё богатство после оккупации украинского государства, которое очень богато минеральными и сельскохозяйственными ресурсами, а также промышленной базой. Пока планы личного обогащения Путина и его политического окружения проваливаются и это очень не нравится главе Кремля, который очень недоволен результатами войны против Украины, которую он лично планировал.

На союз с Пригожиным пошёл чеченский лидер Кадыров, который также резко критикует Минобороны и Генштаб России. Такое впечатление, что эти двое готовят свои частные армии (50 000 вагнеровцев из ЧВК и 10 000 чеченских бойцов, вооруженных до зуба в Украине и безоговорочно лояльных Кадырову) к возможному внутреннему конфликту, если Путин будет вынужден уйти в отставку или нынешний глава Кремля просто канет в вечность. Это будут трудные и кровавые времена, когда каждый серьезный игрок на российском политическом поле может потерять голову, если окажется в политическом лагере проигравшей стороны. В РФ практически уничтожены все демократические институты и всё будет решаться на уровне борьбы за корону в средние века. Либо ты победишь, либо будешь физически уничтожен. Это теперь российская реальная политика. У ФСБ, которая не очень поддерживает армию и считает её опасностью для своего возможного кандидата, всегда есть особые планы на власть. Да, у ФСБ плохие отношения с министром обороны Шойгу и начальником Генштаба генералом Герасимовым. ФСБ до сих пор помнит то время, когда после смерти Сталина к власти пришел Никита Хрущев, используя армию и подавив Zлогласный НКВД, который должен был поддерживать в борьбе за власть своего шефа Лаврентия Берию, который, как и Сталин был русифицированным грузином. За поражение в борьбе за власть Лаврентию Берии пришлось заплатить собственной головой. Хрущёв тогда снял с постов всех влиятельных генералов из органов госбезопасности, считая их опасными для себя и приближенными к Берии служаками, а по сути, кровавыми извергами. С другой стороны, ФСБ прекрасно понимает опасность прихода к власти группы Пригожина-Кадырова и не исключено, что готова ликвидировать их обоих, если начнется ожесточенная борьба за Кремль. Владимир Путин всё это видит и в его интересах, чтобы окружающие его группы боролись и ослабляли друг друга. Это его устраивает, поскольку он планирует править Россией до конца своей жизни. Он во всём больше всего полагается на Федеральную службу охраны (ФСО). Как всё обернется в итоге, пока неизвестно, но российские потери на полях сражений в Украине приближают к краху имперскую систему управления Россией, которую придумал для себя лично Владимир Путин. Медленно, но, верно, приближается кровавое и ожесточенное противостояние внутри России.