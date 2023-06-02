Войска РФ уничтожили в Белгородской области автомобиль с гражданскими, которых приняли за российских добровольцев. Фото

Войска России в Белгородской области РФ в борьбе против "диверсантов" не считаются с гражданским населением. Возле села Новая Таволжанка они уничтожили машину "Рено" с гражданскими, приняв их за добровольцев легиона. В результате погибли как минимум два человека.

Видео дня

Этот инцидент является еще одним доказательством непрофессионализма путинской армии. Об этом сообщили в Telegram легиона "Свобода России".

В сообщении говорится, что в окрестностях Новой Таволжанки продолжаются активные бои. Огнем из артиллерии россияне накрывают любые точки, где фиксируют передвижение легионеров и РДК, даже невзирая на гражданских лиц. Среди легионеров также есть раненые, отметили в сообщении.

"Но свобода добывается кровью. Все раненые уже доставлены в больницу", – отметили в легионе.

"Настоятельно рекомендуем мирным жителям не покидать укрытия и ждать окончания боевых действий в вашем районе. Мы принесем домой мир! Россия будет свободной!" – подчеркнули добровольцы.

Напомним, утром 2 июня в легионе "Свобода России" сообщили, что продолжают борьбу, и показали фото своего танка в селе Новая Таволжанка вблизи Шебекино в РФ. Также в легионе опубликовали кадры боя и пообещали держать в курсе событий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 1 июня в РФ заявили, что на границе с Белгородской областью идет бой. Россияне пожаловались, что "диверсанты" атаковали пропускной пункт "Шебекино", а представители легиона "Свобода России" опубликовали обращение с анонсом новой операции на территории РФ;

– пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатор России Владимир Путин знает о боевых действиях на территории Белгородской области. По его словам, президент якобы постоянно и регулярно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!