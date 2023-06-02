'Продолжаем борьбу': легион 'Свобода России' показал фото с танком в Белгородской области

Легион "Свобода России" пожелал всем доброго утра из села Новая Таволжанка близ Шебекино в РФ. Там находится танк добровольцев с их флагом.

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Ответное фото показали на Telegram-канале легиона. Бойцы отметили, что продолжают борьбу.

Напомним: накануне в РФ заявили, что на границе с Белгородской областью якобы идет бой. Россияне пожаловались, что "диверсанты" атаковали пропускной пункт "Шебекино" с помощью танков.

Пропагандисты пожаловались, что город ночью был под сильным обстрелом и один из снарядов попал в здание МВД. Между тем, губернатор Белгородщины подтвердил эвакуацию местных жителей. Некоторые пытаются оставить Шебекино на собственном транспорте, не дожидаясь действий властей.

Между тем, представители легиона "Свобода России" опубликовали обращение с анонсом новой операции на территории РФ. Военный обратился на фоне большой колонны техники, которая, по его словам, досталась легиону по причине трусости путинских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 1 июня на территории Белгородской области продолжались активные боевые действия. Бойцы Российского добровольческого корпуса заняли позиции в пригороде Шебекино. Отряды добровольцев уже находятся в населенных пунктах Новая Таволжанка и Титовка;

– пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что главный военный преступник России Владимир Путин знает о боевых действиях на территории Белгородской области. По его словам, диктатор якобы постоянно и регулярно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе.

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