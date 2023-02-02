Вторжение в Украину подорвало роль России как экспортера оружия: разведка Британии раскрыла подробности

Еще до полномасштабного вторжения в Украину доля Российской Федерации на международном рынке вооружений сокращалась. После начала преступной "спецоперации" роль России как экспортера оружия подорвана еще больше.

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Об этом заявила разведка министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Отчет был опубликован на Twitter-странице ведомства 2 февраля.

В ведомстве объяснили, что в реалиях полномасштабной войны Москве почти наверняка придется отдать приоритет развертыванию новых вооружений для собственных сил в Украине, а не поставкам партнерам по экспорту.

Свою роль тут сыграли и западные санкции, введенные против страны-агрессора.

"Дефицит комплектующих, вероятно, сказывается на производстве техники для экспорта, такой как бронетехника, ударные вертолеты и системы ПВО", – отметили в британской разведке.

Там считают, что по меньшей мере в следующие три-пять лет способность РФ оказывать услуги поддержки существующих экспортных контрактов, такие как поставка запчастей и техническое обслуживание, "вероятно, будет серьезно подорвана".

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания авиарейсов Havaş отказался обслуживать попавшие под санкции США самолеты перевозчиков из России. Турция готовится закрыть свои аэропорты для российских авиакомпаний, осуществляющих рейсы подсанкционными воздушными суднами.

– Из-за санкций российский АвтоВАЗ столкнулся с нехваткой не только запчастей для новых авто, но и краски. Модельный ряд Lada и Niva ограничили только тремя цветами.

– В ближайшее время в ЕС намерены ввести новые пакеты экономических ограничений против России и Беларуси.

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