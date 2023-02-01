В Турции готовятся прекратить обслуживание самолетов авикомпаний России: подробности

Крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания авиарейсов Havaş отказался обслуживать попавшие под санкции США самолеты перевозчиков из России. Таким образом Турция готовится закрыть свои аэропорты для российских авиакомпаний, осуществляющих рейсы подсанкционными самолетами американского производства.

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В целом же под угрозой, по данным росСМИ, оказались 170 таких самолетов. В связи с этим, отмечается, Havaş посоветовала российским авиакомпаниям планировать полеты в Турцию только на воздушных судах, у которых менее 25% деталей американского производства.

Причина этого, подчеркивается проста. Такие самолеты – единственные, которые ей разрешено обслуживать".

"Письмо Havaş пришло некоторым российским авиакомпаниям ещё в конце декабря", – говорится в сообщении. В письме, отмечается, указывается, что:

Бюро промышленности и безопасности Минторга США направило компаниям турецкой авиаотрасли предупреждения, что "обслуживание американских самолётов российских и белорусских авиакомпнаний, попавших под экспортные ограничения США, является нарушением Правил экспортного контроля";

Havaş решила провести комплексную проверку с целью выявления рисков и последствий "для своего бизнеса и заинтересованных сторон";

в результате проверки выяснилось, что компания может "оказаться не в состоянии обслуживать некоторые или все рейсы" подсанкционных авиакомпаний РФ.

Что предшествовало

Ранее власти США потребовали от Турции соблюдения авиационных санкций против России. В частности, туркам пригрозили ответственностью за обслуживание американских самолетов, которые РФ продолжает использовать в нарушение всех ограничений.

По данным WSJ, США предупредили, что турецким гражданам грозит тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие меры, если они будут обеспечивать дозаправку и передавать запасные части для самолетов американского производства, выполняющих рейсы из РФ и Беларуси.

Ответ на войну в Украине

России запрещено использовать самолеты американского производства еще с февраля 2022 года. Санкции были введены в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Ограничения предусматривают, что воздушные суда, которые содержат более 25% американских запчастей, не могут летать в Россию или Беларусь без специальной лицензии. Документ может выдать только подразделение американского министерства торговли.

Тем не менее российские авиакомпании продолжают использовать самолеты Boeing в нарушение запретов. По данным аналитической компании Cirium, только с 1 октября 2022 года российские и беларуские авиакомпании, в том числе "Аэрофлот", выполнили более 2100 рейсов в Турцию.

К санкциям против авиационного сектора Росси присоединились более трех десятков стран Европы, Северной Америки и Азии. В дополнение к запрету лизинга и продажи самолетов российским компаниям были практически полностью запрещены экспорт запчастей, программного обеспечения и техобслуживание самолетов, эксплуатируемых российскими компаниями.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФ буквально украла более 400 пассажирских самолетов из лизинга. Еще в марте-2022 президент России Владимир Путин издал указ, позволяющий российским компаниям использовать самолеты, взятые в лизинг, для эксплуатации на внутрироссийских линиях. Тем не менее такие суда были замечены и на заграничных рейсах в дружественные Кремлю страны.

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