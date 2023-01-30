РФ прощается с цветными авто: из-за дефицита краски "Лады" и "Нивы" выпускают только в трех цветах

Российский АвтоВАЗ снова столкнулся с проблемами из-за санкций. Теперь предприятию не хватает не только запчастей для новых авто, но и краски. Из-за этого модельный ряд Lada и Niva ограничили только тремя цветами.

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Россияне могут купить эти авто только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Об этом сообщили автодилеры. По их данным, другие цвета могут появиться у АвтоВАЗа не раньше весны.

В частности, обычные Lada Granta еще в декабре начали красить лишь в два цвета – черный и белый. Niva Legend, Travel и Bronto при этом доступны только в темно-зеленом цвете, коммерческие Lada – в белом.

До санкций российский производитель авто использовал немецкие эмали Basf и Henkel. Обе компании заявили о выходе из России еще в апреле 2022 года. Кроме того, по словам экспертов, АвтоВАЗ также столкнулся с дефицитом комплектующих для покрасочного оборудования Eisenmann (тоже Германия).

Это уже не первые санкционные трудности АвтоВАЗа. В первой половине 2022 года концерн уже столкнулся с нехваткой деталей для авто. Заводы неоднократно уходили в простой, а позже вернулись к работе со значительно урезанным списком моделей, активно используя уже накопленные на складах запчасти.

До российского вторжения в Украину пакетом в 67,69% акций концерна "АвтоВАЗ" владела группа Renault. В середине мая этот пакет, как и другие российские активы Renault, перешли в госсобственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, дефицит краски в России испытывают не только автопромышленники и строители, но и производители продуктов. Например, на территории страны-террориста упаковка детского питания стала белой. Также в белой упаковке в российских магазинах начали продавать соки.

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