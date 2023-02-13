Войска РФ начали рыть противотанковые укрепления в 7 километрах от границы с Черниговщиной – СМИ

Российская армия активно строит оборонительные сооружения не только на временно захваченных территориях Украины, но и в России, близ украинской государственной границы. Укреплинии появились в Брянской области, приблизительно за семь-десять километров от Черниговщины.

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Соответствующие данные указаны на онлайн-карте полевых укреплений оккупантов на сервисе Google Maps. Ресурсом поделился американский OSINT-исследователь Брэйди Африк.

Он отметил, что данные регулярно обновляются. Красные точки на карте обозначают российские оборонительные сооружения. Их местонахождение определяют за спутниковыми снимками.

Довольно много окопов противника в приграничных российских Белгородской и Курской областях. На Брянщине, судя по карте, есть две основные линии обороны на восток и на север от территории Украины. Не так давно вырыли их в Стародубском и Погарском районах РФ, граничащих с украинскими Семеновской и Новгород-Северской громадами Черниговской области.

Наиболее плотные фортификации ВС РФ по состоянию на 13 февраля созданы в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей. Видимо, оккупанты готовятся к контрнаступлению Сил обороны именно на этих участках фронта.

Как писал OBOZREVATEL:

– Британская разведка заявила, что Россия, несмотря на нынешнюю оперативную сосредоточенность на наступлениях в центральной части Донбасса, с января продолжает строить укрепления, особенно на временно захваченной части Запорожья, чтобы защитить так называемый сухопутный мост в Крым.

– По данным сети, РФ могла получить от Ирана два усовершенствованных типа дронов – Shahed 191 и 129. Эти беспилотники имеют увеличенный радиус действия.

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