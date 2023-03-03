В Татарстане чиновники дали советы, как собрать "тревожный чемоданчик", и оконфузились: на фото оказался украинский паспорт

Спустя год полномасштабного российского вторжения в Украину в Республике Татарстан выпустили памятку для населения о том, как собрать тревожный чемоданчик. Для иллюстрации того, что россиянам нужно собрать в первую очередь, власти региона использовали изображение с украинским паспортом и гривнями.

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В соответствующий скандал попало главное управление МЧС России по Татарстану. Интересно и то, что пресс-служба никак не объяснила, как после "Киева за три дня" гражданам РФ вдруг может понадобиться сумка для эвакуации или укрытие.

"Ситуаций бывает много, и для каждого случая – свои особенности", – написали в российском региональном МЧС.

К посту представители ведомства прикрепили иллюстративное фото. Их не смутило, что среди предметов, которые необходимо положить в сумку, были указаны паспорт гражданина Украины и наличные деньги – гривни.

Спустя некоторое время изображение заменили, однако документ, удостоверяющий личность, был по-прежнему не бордового цвета, как в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Кремлевский диктатор готов на все, чтобы спасти пошатнувшийся режим. На фоне провалов "второй армии мира" в Украине и участившихся ударов по территории РФ Путин запустил новую программу – террора. Ведущая роль в ней отводится ФСБ.

– Кроме того, власти РФ обвинили США в разработке "многосферной операции" для лишения Кремля ядерного потенциала. В ответ "американскому агрессору" Москва разрабатывает новую военную операцию под названием ОССС.

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