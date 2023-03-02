В России на фоне провалов в войне заговорили о новом виде военных операций: не исключают применения ядерного оружия против США

В России обвинили США в разработке "многосферной операции" для лишения Кремля ядерного потенциала. Для ответа "американскому агрессору" государство-террорист, которое испытывает провалы в войне против Украины, заявило, что тоже разрабатывает новую военную операцию под названием ОССС.

Видео дня

С такими заверениями выступили первый замкомандующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке Владимир Лумпов. В статье для журнала, издаваемого минобороны, пропагандисты не исключили применение Москвой ядерного оружия "для защиты от возможной агрессии со стороны США".

По их убеждению, Вашингтон постепенно теряет лидирующие позиции в мире, в результате чего "возрастает агрессивность его военно-политического курса в отношении России", поскольку именно ее считают главным виновником "утраты американского мирового господства".

При этом "разгром" России, указывают пропагандисты, США якобы планируют в форме "стратегической (глобальной) многосферной операции". Генерал-лейтенант и полковник в отставке заявляют, что она включает в себя:

– обоснование новых подходов применения возглавляемого США коалиционного военного потенциала НАТО против "сильного противника" – России;

– широкое задействование военных и гражданских возможностей блока, стран-партнеров, международных и неправительственных организаций в интересах Альянса;

– согласование действий участников операции в различных географических, геофизических и виртуальных средах, включая космическое, информационное и кибернетическое пространство;

– обладание "господствующей группировкой войск (сил)" способностью обеспечения действий участников многосферной операции в "едином информационно управляющем пространстве".

Конечной целью такой "операции" США россияне Фазлетдинов и Лумпов видят "уничтожение ядерного потенциала РФ". Причем они считают, что это осуществляется в том числе за счет развертывания вокруг российских границ сил противоракетной обороны (ПРО) или мгновенного глобального ядерного удара, который "сможет сразу уничтожить не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил".

"Главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона по уничтожению России путем проведения "стратегической многосферной операции" отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ: "операция стратегических сил сдерживания" (ОССС)", – высказались авторы статьи.

По их словам, для достижения стратегических целей по разгрому "американского агрессора" такой вид российских операций предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий.

Среди целей новой "спецоперации" Кремля пропагандисты назвали отражение обычного мгновенного "глобального удара США и НАТО", чтобы не допустить больших потерь стратегических наступательных сил России; подавление американской глобальной системы ПРО, чтобы исключить возможность уничтожения в воздухе российских стратегических ракет и нанесение "неприемлемого ущерба агрессору" с помощью сохранившегося ядерного потенциала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в РФ взялись угрожать странам Запада из-за поставок вооружений Украине, противостоящей российской агрессии. В Кремле выразил обеспокоенность, утверждая, что такое оружие ВСУ непременно используют "для ударов по мирным городам и попыткам захвата российских территорий".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!