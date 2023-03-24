Медведев заявил, что Россия воюет с 3,6 млн армией НАТО, и размечтался о "походе" на Киев и Львов. Видео

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз рассмешил своими жалкими пропагандистскими заявлениями и угрозами "дойти до Киева и Львова". Он утверждает, что Российская Федерация воюет (кстати, он использовал слово воюет, а не "проводит СВО") не против Украины, а против всего блока НАТО.

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Хотя военнослужащие Альянса не принимают участия в военных действиях, помощник Кремля почему-то решил, что РФ противостоит "3,6 млн представителей армии НАТО". "Они участвуют, конечно, в таком снятом или гибридном конфликте – но они участвуют!" – истерически сказал он, повысив голос. Соответствующие заявления прозвучали в интервью Медведева группе российских СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, он подчеркнул, что оккупанты воюют с населением – это, по словам Медведева, 800 млн человек, живущих в странах Запада. Их он обвинил в том, что они поставляют оружие и деньги Киеву.

Власть в Украине чиновник-пропагандист назвал "полунацистским или нацистским режимом". Он все еще надеется на то, что Москве удастся выполнить цели войны против Украины.

"Выбросить всех иностранцев, которые там находятся в широком смысле этого слова, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70-100, демилитаризовать ее, если говорить о военной компоненте. А если этого окажется недостаточно, ну тогда уже принимать какие-то иные решения", – сказал Медведев.

"Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти, значит, надо идти до Киева, если до Львова, значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу", – выдал бывший президент России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно Медведев пригрозил директорам российских заводов военно-промышленного комплекса, видимо, представив себя вождем СССР Иосифом Сталиным. Он зачитал его телеграмму, призвав "выполнять долг перед родиной вовремя"

– Кроме того, Медведев похвастался: мол, у ВС РФ есть оружие даже лучшее, чем американская РСЗО HIMARS.

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