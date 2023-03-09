''Произошел удар, принимайте таблетки калия йодида'': в России хакеры взломали ТВ и запустили сообщение об атаке

Днем 9 марта хакеры взломали российские радиостанции и телеканалы. Вместо привычной кремлевской пропаганды гражданам государства-террориста России сообщили о "ядерном ударе".

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В видеоролике россиян призывали пить таблетки и спускаться в укрытия. Видео со взломанным росТВ опубликовал Telegram-канал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В МЧС страны-агрессора заявили, что взлом радиостанций и телеканалов произошел на территории Москвы. Однако подобные сообщения также появились и в других регионах России. Хакеры "объявили" в столице РФ "воздушную тревогу", а также призвали россиян немедленно проследовать в укрытия.

При этом россиянам посоветовали надеть противогазы или ватно-марлевые повязки. Стоит отметить, что в ролике речь шла о "ядерном ударе", ведь гражданам государства-террориста посоветовали принять таблетки калия йодида. Врачи могут назначать это препарат в случае угрозы накопления радиоактивного йода в щитовидной железе.

"Внимание! Экстренное сообщение! Произошел удар! Срочно проследовать в укрытие, используйте противогазы всех типов, при их отсутствии – ватно-марлевые повязки. Принять таблетки калия йодида", – призвали россиян.

Напомним, подобная "воздушная тревога" уже объявлялась в РФ в конце февраля. Тогда хакеры также взломали эфиры российских радио и телевидения и "объявили" в ряде регионов РФ "воздушную тревогу". Гражданам страны-агрессора рекомендовали немедленно пройти в укрытия.

К слову, в конце 2022 года в Москве активно начали оборудовать сотни бомбоубежищ и укрытий. Среди них, в частности, и противорадиационные. Власти российской столицы закупали биотуалеты, скамейки, воду и лекарства.

Как сообщал OBOZREVATEL, после решения ФРГ передать Украине танки Leopard 2 российские хакеры совершили DDoS-атаки на сайты ряда учреждений государства. Благодаря усилиям немецких киберспециалистов последствия хакерских атак удалось минимизировать.

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