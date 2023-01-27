''Отправили насмерть'': россияне пожаловались, что их ''кинули'' на деньги за рытье окопов под Белгородом

В Белгородской области РФ мобилизованных солдат и даже бюджетников привлекли к рытью окопов. За это россиянам обещали заплатить, но многим всю сумму так и не отдали, кормя обещаниями.

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Теперь на странице местного губернатора Вячеслава Гладкова в запрещенной в Украине социальной сети шквал вопросов о том, где деньги и почему бюджетников отправляют в приграничные районы (в частности, Шебекино). На это обратил внимание Telegram-канал "Можем объяснить".

"Они что, жить не хотят, на прямую смерть идти?" – спросил один из комментаторов, имея ввиду мужчин-сотрудников "Белгородблагоустройство", которых в рабочее время в принудительном порядке заставляли обустраивать укрепления.

"Мы роем окопы, а нас кидают", – жаловался другой житель страны-агрессора, задействованный в строительстве. Он не мог понять, почему деньги выделяются из бюджета, но до них они не доходят.

О невыплатах зарплат за рытье окопов в Белгородской области сообщалось и в конце 2022 года. Тогда на прямую линию с Гладковым дозвонился житель областного центра и пожаловался, что его бригаду (которую собрал некий Владислав) отправили в Старый Оскол, а затем вообще в оккупированный Луганск. Денег работники не получили.

Губернатор на это сказал, что им нужно было заключать контракт. Теперь рабочим он помочь не может, нужно подавать в суд.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее жительница Шебекино Белгородской области в отчаянии записала обращение к президенту РФ Владимиру Путину, поскольку ей надоело жить в условиях регулярной и внезапной "бавовны". Россиянка возмущена, что жителям города приходится выезжать в другие области.

– 12 января в Белгородской области при ремонте танка Т-72 сдетонировал боеприпас. В результате одна машина была полностью уничтожена, еще две повреждено.

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