Война против Украины истощила российские резервы техники и живой силы: в ISW указали большие проблемы в армии Путина

Дорогостоящая война России против Украины сильно истощила резервы техники и живой силы страны-агрессора, необходимые для успешного крупномасштабного наступления на востоке. А ее неспособность восстановить израсходованные бронемашины в краткосрочной перспективе еще больше ограничивает возможности оккупантов к маневренным боевым действиям.

На это указали в американском Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики уверены, что ВСУ, в том числе с помощью западной текинки, имеют возможность начать контрнаступления в течение следующих нескольких месяцев.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес отметил, что разведка стране не наблюдала, чтобы РФ "сосредоточила единую силу для прорва в большом наступлении". По его словам, ныне российские войска пытаются продвинуться на Донбассе "ценой огромных затрат".

Уоллес подсчитал, что Россия могла направить до 97% своей армии в бой против Украины и что ее боеспособность снизилась на 40% из-за "уровня истощения почти как во время Первой мировой войны", который измеряет продвижение ВС РФ в метрах в ходе "атак человеческой волны".

"ISW не может независимо подтвердить оценки Уоллеса, но его замечание о том, что России не хватает боевой механизированной мощи для прорыва, согласуется с нашими предыдущими оценками о том, что обычные российские вооруженные силы должны подвергнуться значительной реконструкции, прежде чем восстановить способность вести эффективную маневренную войну", – подчеркнули аналитики.

Они также согласились с наблюдениями британского министра о том, что у РФ нет неиспользованных боеспособных резервов, способных провести широкомасштабное наступление.

По мнению экспертов, неспособность страны-агрессора восстановить израсходованные механизированные машины в краткосрочной перспективе еще больше ограничивает ее возможности для маневренной войны. Международный институт стратегических исследований (IISS) ранее сообщил, что РФ потеряла около 50% своих танков Т-72Б и Т-72Б3М и много Т-80, что вынудило ее войска полагаться на более старую технику.

Бен Уоллес отметил, что две трети российских танков уничтожены или непригодны к использованию. Министерство обороны Великобритании оценило, что Кремль, вероятно, признает, что низкий уровень промышленного производства является "критическим недостатком" и что российское производство не отвечает долгосрочным требованиям Кремля. К примеру, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 февраля призвал увеличить производство оружия и современных танков.

Тем временем Норвежская разведывательная служба (NIS) отметила, что Россия по-прежнему способна производить большое количество стрелкового оружия, ракет и танков, но ее база оборонной промышленности будет "продолжать бороться, чтобы компенсировать последствия западных санкций".

В NIS добавили, что России также придется приложить значительные усилия для создания новых производственных линий, и потребуется время для найма и обучения рабочих. Ведь некоторые российские оборонные предприятия продолжают жаловаться на нехватку персонала для поддержки интенсивных промышленных работ, в то время как российские провоенные блогеры отмечают, что стране необходимо "немедленно приступить к модернизации и набору персонала для решения проблем с производством танков".

В ISW уверены, что такие меры вряд ли увеличат возможности российской оборонной промышленности по быстрому и масштабному производству танков и уж точно не сделают этого вовремя, чтобы повлиять на исход текущего российского наступления или украинского контрнаступления, начатого в ближайшие месяцы. Своевременное предоставление Западом танков и бронированных машин Украине еще больше снизит способность России вести механизированные боевые действия, поскольку она изо всех сил пытается возобновить свое оборонное производство в ближайшей перспективе.

"Украина имеет возможность начать широкомасштабные контрнаступления в течение следующих нескольких месяцев. Но ее способность сделать это, вероятно, во многом зависит от скорости и масштабов, с которыми Запад предоставляет ей необходимую технику, особенно танки и бронетехнику", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, старший военный советник делегации Британии в ОБСЕ Ян Стаббс выразил убеждение, что у российского диктатора Владимира Путина крайне ограничены возможности для продолжения войны против Украины. По его словам, в течение последних недель российская армия понесла наибольшие потери на фронте.

