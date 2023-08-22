'Война перешла в новый формат': российский пропагандист размечтался о захвате Купянска. Видео

Одиозный российский пропагандист Сергей Мардан размечтался, что путинские оккупанты захватят город Купянск Харьковской области. Рупор Кремля аргументировал, что город должен быть захвачен, потому что там висели плакаты "Россия здесь навсегда".

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При этом Мардан заявил, что война перешла в новый формат после поражения оккупантов на Харьковщине в 2022 году. Фрагмент пропагандистского шоу опубликован в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украинофоб выдал ахинею, что Купянск это якобы "российский город", потому что там висели триколоры и плакаты "Россия здесь навсегда". Кроме того, пропагандист попросил россиян не иронизировать, что "второй армии мира" приходится сражаться за районный центр.

"Купянск – это российский город. Речь в данном случае идет об освобождении российской территории. Там висели билборды "Россия здесь навсегда". Поэтому отвечая особо ироничным, которые говорят, ну, типа, планировали одно, а в итоге бьемся за избушку лесника, бьемся за Купянск…может и так. Но есть принципиальная разница. Там, где висел российский триколор, там должен висеть в любом случае российский триколор", – выдал ахинею украинофоб.

Кроме того, неадекват пожаловался, что российским оккупантам приходится сражаться за Купянск из-за поражения армии РФ в Харьковской области в 2022 году, которое в России по-прежнему называют "перегруппировкой". При этом Мардан добавил, что именно из-за этого поражения диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

"Приходится отбивать его так тяжело и такой кровью в результате той самой знаменитой харьковской перегруппировки 2022 года, в результате которой частичная мобилизация была проведена, и война перешла в совершенной новый, настоящий формат", – заявил пропагандист.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия изо всех сил пытается одержать победу в развязанной в Украине войне. Однако мотивировать своих солдат для этого не может никаким способом. Вражеская армия перебросила на Лимано-Купянское направление большие силы, но этого оказалось недостаточно для прорыва линии обороны.

Напомним, одиозный российский пропагандист Сергей Мардан заявил, что Украина должна быть стерта с карты. Более того, он призвал убивать всех, кто так или иначе идентифицирует себя как украинца.

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