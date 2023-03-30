'Должна быть стерта с карты': российский пропагандист размечтался об уничтожении Украины и заявил, что РФ воюет с 'упырями'. Видео

Одиозный российский пропагандист Сергей Мардан заявил, что Украина должна быть стерта с карты. Более того, он призвал убивать всех, кто так или иначе идентифицирует себя украинцем.

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Украинофоб также пожаловался, что российская пропаганда недостаточно жестко оскорбляет граждан Украины и ее армию. Фрагмент заявления Мардана с явными проявлениями нацизма и человеконенавистничества опубликовал YouTube-канал Russian Media Monitor (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Жалкий пропагандист устроил истерику из-за того, что официальные лица страны-террориста России называют украинских военных "националистами". Мардан выдал, что на самом деле россияне воюют с "упырями".

"Это просто звери и есть. Им не нужно заводиться для того, чтобы потерять человеческий облик. У них нет уже человеческого облика. Никого не жаль, вообще никого. Вот с кем воюет русская армия, с упырями, с восставшими живыми мертвецами. Вот с кем она воюет", – выдал ахинею пропагандист.

Пропагандист также заявил, что Украина якобы должна исчезнуть с карты мира. При этом Мардан открыто призвал убивать граждан нашей страны, чем в очередной раз подтвердил главные намерения российской армии.

"Вот это образование, которое возникло на карте мира в 1991 году под названием государство Украина – это химера, которая должна быть с карты стерта просто. Люди, которые себя идентифицируют, как патриоты этой химеры – это выродки. Люди, которые воюют за нее – они преступники. То есть, каждый из них по отдельности, может и ничего, нормальный", – заявил ксенофоб.

Напомним, Мардан начал истерить из-за массированной атаки России на украинские города 9 марта, которая обошлась стране-агрессору в около $500 млн. Он сказал, что дорогими ракетами "Кинжал" нужно было наносить "удары возмездия" по Офису президента.

Ранее российская пропагандистка Ольга Скабеева пробила очередное дно своим новым циничным заявлением. Она чуть не расплакалась в прямом эфире, рассказывая, что в Киеве больше не отключают свет. Во время своего шоу Скабеева очень приуныла из-за того, что Россия не смогла заставить "всех страдать в Украине", погрузив страну в беспросветную тьму.

Еще один российский пропагандист-украинофоб Антон Красовский осенью 2022 года разразился людоедскими заявлениями. Он призвал "топить" и "сжигать в домах" украинских детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России уже начали паниковать из-за грядущего контрнаступления Вооруженных сил Украины. На российском телевидении озвучили апокалиптический для "второй армии мира" сценарий.

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