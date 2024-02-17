'Воевать некому': в России признались, почему выступают за запрет абортов. Видео

Российские оккупанты открыто заговорили о том, что России необходим запрет абортов, чтобы в будущем "было кому воевать". Один из них, Юрий Евич, выдал, что убеждается в этом все больше, по мере того, как воюет против Украины.

Свою позицию он высказал в интервью пропагандистскому изданию "Спецтелеканал". Так называемый старший лейтенант "медслужбы ДНР" заявил, что теперь "вынужденно" выступает против искусственного прерывания беременности – не из соображений морали или религиозных чувств, а только потому, что на фронте РФ не хватает пушечного мяса.

"Я по мере того как воюю, вынужденно стал выступать против абортов. Скажем честно, потому что воевать некому. Ну, откуда возьмутся воины, если всех убили во чреве", – заявил он.

Евич в интервью также повторил нарратив кремлевской пропаганды о том, что для страны-агрессора война против Украины якобы "священная".

Неадекватный захватчик также выдал бред о том, что в Украине якобы "запрещают православние, внедряют сатанизм и браки с животными".

"Особенно грустно от того, что целые города на Донбассе уничтожают вот такие клинические дебилы. Тысячи людей умирают а миллионы становятся беженцами, лишь потому, что этим шизофреникам всюду мерещатся зоофилы и сатанисты. Белочный алкаш, гоняясь за воображаемыми чертями, громит свою квартиру. А эти, гоняясь за воображаемыми зоофилами, громят целый регион", – прокомментировал журналист из Донецка Денис Казанский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее депутат Госдумы РФ Инга Юмашева заявила, что РФ не сможет победить в "СВО", если россиянкам не запретят делать аборты.

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