В Госдуме заявили, что Россия не победит в 'СВО' без запрета абортов: в сети ответили. Видео

В Госдуме страны-агрессора заявили, что РФ не сможет победить в войне против Украины, если россиянкам не запретят делать аборты. Такое заявление сделала депутат Госдумы Инга Юмашева.

Она выдала, что аборты по желанию якобы являются убийством "невиновного человека" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). С ее словами были несогласны многие россияне.

"Победа над фашизмом в "СВО" невозможна без победы над фашизмом внутри. Аборты по желанию — это убийство невиновного человека по причине неудобства, несостоятельности, нездоровья и несвоевременности", – сказала Юмашева.

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Так, российские депутаты и представители РПЦ предлагают сократить срок прерывания беременности после изнасилования с 22 до 12 недель, а в остальных случаях – до восьми недель. Также для абортов предложили требовать согласия отца ребенка, а делать их хотят разрешить только в государственных клиниках.

Сейчас в РФ можно делать аборты на сроке до 12 недель, по социальным показаниям – до 22 недель, а по медицинским показаниям – независимо от срока. С января по август текущего года в России прервали уже более 180 тысяч беременностей. При этом показатель рождаемости в 2023-м стал одним из худших в современной истории РФ.

С точки зрения демографии Россия находится "в очень тяжелом положении", говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Очевидно, запретив аборты депутаты надеются решить эту проблему.

Отметим, что россиян это заявление Юмашевой не на шутку взволновало. "Россияне, запомните: 1. Аборт – очень плохо. 2. Родить ребенка, чтобы потом Путин отправил его на войну, где ребенка убьют – очень хорошо. Не путайте", – такой пост появился в сети.

Граждане РФ увидели в этом знак того, что воевать их страна планирует еще очень долго, поэтому и делает все, чтобы у нее не заканчивалась живая сила, которую можно бросить в бой.

"Это что же, путинский режим собирается воевать еще 18 лет? Отвечаю – да. Путинский режим будет воевать ВСЕ ВРЕМЯ, пока будет существовать. Ну а существовать этот режим намерен еще долго", "Нормальный такой у них горизонт планирования войны", "Наша любимая рубрика "Бабы, еще нарожайте", "Для победы в войне на три дня требуются реформы в сфере контроля рождаемости", – писали комментаторы.

Как сообщал OBOZ.UA, в России начали вербовать женщин на боевые специальности для участия в войне против Украины. Россиянкам предлагают пройти обучение на снайпера или оператора беспилотника.

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