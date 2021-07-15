Скандальная статья Путина об Украине стала обязательной для изучения российскими военными

Пропагандистская статья президента России Владимира Путина об Украине станет обязательной для изучения военнослужащими РФ на занятиях по военно-политической подготовке. Материал включил в список обязательных тем министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу, подписав соответствующий указ.

Об этом в четверг, 15 июля, сообщило РБК. Информацию изданию подтвердил источник в Главном военно-политическом управлении Минобороны Российской Федерации. Там утверждают: мол, материал вызвал большой отклик среди военных.

"Из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников в Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде", – заявил источник.

Видео дня

Также в Кремле уверяют, якобы избитый тезис пропаганды о "единстве" украинского, белорусского и русского народов, который использовал президент РФ в своей статье, "разделяется всеми российскими военнослужащими".

Из-за такого пристального внимания к материалу, утверждают в Минобороны страны-агрессора, его и решили внести в перечень обязательных для изучения.

Также в Минобороны РФ добавили, что "существует необходимость более подробного изучения приведенных в статье исторических фактов".

Напомним, что 12 июля на сайте Кремля появилась огромная статья Путина. В ней президент страны-агрессора продолжил свои уже традиционные нарративы – об "историческом единстве" Украины и России, "российской исторической территории", "внешнем управлении", а также "ненависти и озлоблении" Киева.

Владимир Зеленский, комментируя статью, сыронизировал, что глава РФ проделал "глубокую работу" для написания такой пропаганды.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Путин ответил на вопросы относительно статьи об Украине и объяснил, почему решил написать ее. По словам хозяина Кремля, в Украине якобы миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией.