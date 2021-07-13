Путин рассказал, зачем написал пропагандистскую статью об Украине: миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией

Президент страны-агрессора России Владимир Путин ответил на вопросы о статье, которую он написал накануне и объяснил, почему решил это сделать. По словам хозяина Кремля, в Украине якобы миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией.

Об этом Путин заявил российским пропагандистам во время специально организованной "пресс-конференции". По словам агрессора, он задумал свою статью еще несколько месяцев назад, но именно сейчас "активизировал работу" из-за проекта "анти-Россия", который, по его словам, начала проводить Украины под эгидой Запада.

Путин заявил, что в Украине якобы есть миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией, а также есть политические силы, выступающие за это. Но "им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы".

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Здесь агрессор вспомнил своего кума Виктора Медведчука, которого "сажают под домашний арест" после того, как его средства массовой информации закрыли.

По словам Путина, именно это является очень важной причиной, по которой он написал статью именно сейчас.

"Но есть ещё некоторые обстоятельства, которые заставили меня именно сегодня выступить с этим материалом. Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы ...

Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с Медведчуком. При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции. То есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу. Вот это другое обстоятельство и очень, на мой взгляд, важное ", — заявил Путин.

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