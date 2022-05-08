Водка, хлеб, консервы': в сети показали, как в РФ поздравили ветерана Второй мировой. Видео

Российские чиновники отметились "оригинальностью" в поздравлении ветеранов Второй мировой войны. Ко дню рождения 8 мая и Дню победы, который в РФ отмечают 9-го числа, одному из них от губернатора преподнесли "самое необходимое" – хлеб, водку и консервы.

На это обратил внимание украинский экс-нардеп и политический аналитик Борислав Береза. В своем Telegram-канале "Березовый сок" он опубликовал видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах мужчина в пиджачке и окружении подчиненных, поздравляет 103-летнего ветерана из Новгородской области Николая Жукова от губернатора Андрея Никитина.

К глубоко пожилому человеку, который десятилетия тому назад воевал за будущее таких, как он, чиновник, широко улыбаясь на камеру, подошел с армейским мешком и стал на колени.

Видео дня

С нее он достал флягу, алюминиевую кружку, в который поместилась крошечная буханка хлеба, "сто грамм фронтовых", консервы, "как всегда на войне", и плед. Далее потянулся за пакетом, пытаясь найти еще и открытку "от губернатора".

По тому, как чиновник копался в сумках, было очевидно, что подарки он видит впервые, но пытался преподносить их, изображая такого себе "деда мороза". Реакция ветерана это шапито была просто бесценна.

"Это трэш. Водка, хлеб, консервы. Все, что "деды заслужили". А ветеран, которому 103 года, смотрит на этого поца и думает: "За что такое отношение?" – прокомментировал Береза.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава РФ Владимир Путин в разгар войны против Украины обратился к украинцам 8 мая. Народ, который его армия убивает, он принялся обвинять в том, что в нашей стране якобы происходит "реванш нацистов", но в Кремле его надеются "победить".